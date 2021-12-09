В исследовании использовались передовые методы для скрининга генов, связанных с чрезмерным воспалением в легких – ключевым показателем тяжелого состояния COVID-19.

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Результаты могут изменить способ лечения пациентов и снизить давление на систему здравоохранения.

Уникальный тест

Новый тест указывает на риски воспаления легких по уникальным для коронавируса паттернам. С его помощью ученые планируют заранее определять наиболее уязвимых пациентов, независимо от симптомов, на начальном этапе. Это позволит существенно снизить смертность от эпидемии.

Новый подход

Да, международная группа исследователей представила новый подход для оценки рисков тяжелой формы коронавируса. Они провели анализ разных генов, связанных с чрезмерным воспалением легких.

Исследовательская группа собрала образцы от 30 пациентов в трех группах:

10 пациентов с COVID-19;

10 с гриппом H1N1;

и 10 неинфицированных.

В результате удалось создать модель транскрипции генов, которые показывают влияние SARS-CoV-2 и вируса гриппа H1N1 на разные части легких.

Внимание! По сравнению с гриппом удалось обнаружить лишь очень ограниченное количество уникальных паттернов. Ген IFI27 оказался более надежным предиктором тяжелого воспаления при COVID-19.

Последующие исследования подтвердили, что экспрессия IFI27 у людей с коронавирусом тесно связана с тяжестью болезни.

Это означает, что мы можем сразу оценить уровни IFI27 в крови вне зависимости от первых симптомов пациента,

– объяснила соавтор работы Мелисса Дэвис.

Так ученые планируют быстро определять наиболее уязвимых людей, чтобы обеспечить им необходимую помощь и предотвратить тяжелые осложнения.