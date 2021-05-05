К такому выводу пришли медики из Детского госпиталя Лос-Анджелеса, которые наблюдали за течением COVID-19 у двоих детей и одного подростка, иммунная система которых очень ослаблена из-за активного лечения острой формы лейкемии.

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Дети с ослабленным иммунитетом дольше болеют COVID-19

У большинства людей, зараженных COVID-19, течение болезни длится в среднем 10 дней. Однако дети и подростки с ослабленным иммунитетом переносят болезнь гораздо дольше.

Медики наблюдали за большим количеством пациентов, которые лечатся от рака, и значительного количества таких случаев замечено не было. Однако даже те единичные случаи, которые были зафиксированы, могут иметь огромное значение для глобальной ситуации с коронавирусом.

Именно в организме таких пациентов вирус может получить самые опасные мутации. А сам пациент – стать их переносчиком.

Главное о мутациях коронавируса

Вирус Sars-Cov-2 мутирует в среднем раз в месяц, однако большинство этих мутаций не имеют значительного влияния на то, какой ход вызванной ими болезни.

Есть и исключения. Так, громкий штамм коронавируса под названием B.1.1.7 (британский штамм) имеет 17 мутаций, которые делают его более заразным, чем другие штаммы. Хотя особых осложнений у больных это не вызывает.

Такое исследование ученых дает основания предполагать, что штамм B.1.1.7 мог возникнуть именно в организме молодого пациента (возможно, ребенка), который страдал от ослабленного иммунитета и длительное время не мог справиться с заражением SARS-CoV-2.

Авторы работы отмечают, что заражения, длящиеся месяцами, все же являются редкими даже для пациентов с ослабленным иммунитетом.

Но это не значит, что такие случаи надо игнорировать. Ученые рекомендуют медицинским учреждениям принимать пациентов со слабым иммунитетом после химиотерапии и других агрессивных методов лечения на особый контроль, чтобы избежать распространения новых штаммов коронавируса.