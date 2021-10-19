Это наглядно показали доклинические эксперименты. Теперь ученые знают, как лучше спланировать лечение для мужчин и для женщин.
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Половые различия, которые возникают при регулировании артериального давления
- У мышей-самок это гормон альдостерон. Он заставляет почки удерживать больше натрия, а как результат – больше жидкости. Это и повышает артериальное давление.
- У самцов – это ангиотензин II, который регулирует объем циркулирующей крови.
Дальнейшие наблюдения показали, что у самок с гипретонией оказалось больше рецепторов альдостерона. Вероятно, это объясняет выявленные половые различия.
Так блокирование рецепторов альдостерона помогло значительно снизить уровень артериального давления у самок, но не у самцов.
Убедительные выводы
Авторы считают, что это доказывает факт специфического механизма регуляции артериального давления для мужчин и женщин. Как следствие – обоим полам может быть необходимо применять различные препараты для лечения.
В наших исследованиях мы пытаемся определить более конкретные группы пациентов, для которых можно выбрать целевое лечение. Пол человека – важный фактор в этом вопросе, хотя он мало изучен в понимании развития гипертонии,
– объяснил автор работы Николай Маменко из Университета Огаста.
В конечном итоге эти и подобные исследования должны привести к простому тесту по крови, который указывает на тип гипертонии, чтобы определить индивидуальную стратегию лечения для конкретного пациента.
Чем грозит гипертония?Гипертония относится к ведущему фактору риска инсульта, инфаркта и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому если неправильно подобрать препараты, малоэффективные для контроля гипертонии, эти риски могут еще больше усиливаться.
Между тем другая группа исследователей пришла к выводу, что гипертония в раннем возрасте повышает риски деменции. Например, у 35-летних гипертоников риски выше на 80%.