Это наглядно показали доклинические эксперименты. Теперь ученые знают, как лучше спланировать лечение для мужчин и для женщин.

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Половые различия, которые возникают при регулировании артериального давления

У мышей-самок это гормон альдостерон . Он заставляет почки удерживать больше натрия, а как результат – больше жидкости. Это и повышает артериальное давление.

. Он заставляет почки удерживать больше натрия, а как результат – больше жидкости. Это и повышает артериальное давление. У самцов – это ангиотензин II, который регулирует объем циркулирующей крови.

Дальнейшие наблюдения показали, что у самок с гипретонией оказалось больше рецепторов альдостерона. Вероятно, это объясняет выявленные половые различия.

Внимание! Пока ученые не знают, есть ли у здоровых особей повышенное количество этих рецепторов.

Так блокирование рецепторов альдостерона помогло значительно снизить уровень артериального давления у самок, но не у самцов.

Убедительные выводы

Авторы считают, что это доказывает факт специфического механизма регуляции артериального давления для мужчин и женщин. Как следствие – обоим полам может быть необходимо применять различные препараты для лечения.

В наших исследованиях мы пытаемся определить более конкретные группы пациентов, для которых можно выбрать целевое лечение. Пол человека – важный фактор в этом вопросе, хотя он мало изучен в понимании развития гипертонии,

– объяснил автор работы Николай Маменко из Университета Огаста.

В конечном итоге эти и подобные исследования должны привести к простому тесту по крови, который указывает на тип гипертонии, чтобы определить индивидуальную стратегию лечения для конкретного пациента.

Чем грозит гипертония? Гипертония относится к ведущему фактору риска инсульта, инфаркта и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому если неправильно подобрать препараты, малоэффективные для контроля гипертонии, эти риски могут еще больше усиливаться.

Между тем другая группа исследователей пришла к выводу, что гипертония в раннем возрасте повышает риски деменции. Например, у 35-летних гипертоников риски выше на 80%.