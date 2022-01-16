Одним из таких способов, на который обратили внимание исследователи, стало движение и его влияние на креативность. Ученые показали, что его ограничения оказывают негативное влияние на творческое мышление.
Гигиеническая гипотеза: почему вредно жить в стерильных условиях
Нашли закономерность
Ученые из Вюрцбургского университета в Германии обратили внимание на закономерность, известную еще со времен Древней Греции – свободное движение помогает мыслить более гибко и живо, оно приводит к появлению новых идей.
Три эксперимента
Исследования проводили на 60 испытуемых. Для того, чтобы проверить, действительно ли свободное движение без каких-либо ограничений влияет на креативное мышление, ученые провели 3 разных эксперимента.
В каждом из этих экспериментов участники должны были решить интересную задачу – тест на креативность под названием "альтернативное использование Гилфорда".
Как все происходило? Им предлагали ряд слов, обозначающих предметы – бинт, кирпич, стул, стол, сковорода, мусорный мешок, губная помада, карандаш, газета, обувь, ложка, плитка, зубная щетка и полотенце.
В первом – участникам необходимо было назвать как можно больше способов применения этих предметов. Однако было одно условие:
- в первом эксперименте половине участников разрешалось ходить по комнате, пока они генерировали идеи.
- тогда как всем остальным нужно было спокойно сидеть за компьютером и не покидать свое место.
Оказалось, что количество идей у участников, которым разрешалось ходить по комнате, было выше, чем у тех, кто был вынужден сидеть на одном месте.
Во втором и третьем экспериментах исследователи сравнивали количество предложенных идей у участников, которые могли:
- свободно передвигаться по комнате;
- передвигаться только по заданному маршруту;
- спокойно сидеть на одном месте;
- сидеть за экраном компьютера и фиксировать свой взгляд на одной точке.
В этом случае результаты оказались самыми высокими у участников, которые могли либо свободно передвигаться по комнате, либо сидеть на одном месте, но не фиксировать свой взгляд на экране и совершать хотя бы мельчайшие движения (например, стучать пальцами по столу).
Интересно Беспорядок в доме негативно влияет на ментальное здоровье людей: ряд исследований
Движение оказалось ключом к креативному мышлению
Ученые показали, что наличие каких-либо ограничений значительно снижает показатели креативности. По словам исследователей, важно, чтобы во время креативного мышления движения не подавлялись и не превращались в регулярные шаблоны.
Это может произойти, когда люди фокусируются, например, на маленьком экране – мобильном телефоне, планшете или подобных устройствах.
Более широкое использование мобильных телефонов и аналогичных устройств – в частности в сфере образования во время пандемии коронавируса – может потенциально негативно отразиться на некоторых когнитивных процессах, таких как творчество.