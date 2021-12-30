Одновременное инфицирование двумя штаммами коронавируса
В Испанской организации пневмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) предупредили, что такое инфицирование станет аналогичным одновременному инфицированию гриппом и коронавирусом.
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Коинфекция или заражение вирусами одной клетки, в частности, "Дельтой" и "Омикроном", обнаружили у жителей северных провинций Испании.
Пока обнаружено мало таких случаев, чтобы понять, насколько такая комбинация опасна,
– подчеркнули специалисты.
Однако такая проблема не нова
Ранее бразильские ученые столкнулись с перекрестным инфицированием штаммами – "Дельта" и "Гама". Пока и эта комбинация тоже малоизучена. В целом нет данных о том, будет ли такая коинфекция влиять на тяжесть заболевания.
К тому же наличие "Дельты" может усилить проявление "Омикрона", считающегося более легким.
Что известно о перекрестных случаях инфицирования штаммами
Ранее генеральный директор американской фармацевтической компании Moderna Пол Бертон предполагал вероятность одновременного заражения штаммами коронавируса "Омикрон" и "Дельт"а. По его мнению, это может привести к еще более опасной мутации COVID-19.
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