Как выявить сезонную депрессию: симптомы и лечение
Сезонное аффективное расстройство (или сезонная депрессия) отличается от состояния простой скуки, "осенней хандры" и так далее. Сезонные обострения психического состояния влияют на повседневную жизнь. Что такое САР и каковы симптомы этого расстройства – читайте дальше.
Источник:Психиатр Беата Надь
Врач-психиатр написала, что САР – это депрессия, которая имеет сезонный характер и не считается отдельным расстройством.
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Сезонное аффективное расстройство – это тип депрессии, характеризующейся периодичностью сезонного характера с симптомами, которые длятся примерно от 4 до 5 месяцев в году.
Симптомы САР
"Симптомы обычно возникают в осенне-зимние месяцы, когда солнечного света становится меньше, и обычно они исчезают с приходом весны. Но то, что это состояние может возникать только в осенне-зимний период – является ложным предположением", – отметила Беата Надь.
Основной критерий, отличающий САР от обычной депрессии – это сезонность, появление и исчезновение симптомов примерно в один и тот же период ежегодно.
САР – это больше, чем просто грусть. Симптомы могут влиять на ежедневное функционирование человека и нарушать его качество жизни,
– заявила врач.
Симптомы сезонного аффективного расстройства:
- Чувство грусти или подавленное настроение,
- Потеря интереса или удовольствия от деятельности, которая ранее приносила наслаждение,
- Изменение аппетита,
- Изменение сна,
- Потеря энергии или повышенная утомляемость,
- Ощущение ничтожности, вины,
- Трудности с мышлением, концентрацией внимания или принятием решений,
- Мысли о смерти или самоубийстве.
Основной критерий САР – это сезонность / Фото: Getty Images
САР зимнего и летнего типа: специфические симптомы
Так, сезонная депрессия может быть и весной, и летом, а не только в осенне-зимние месяцы. В большинстве случаев симптомы САР начинаются поздней осенью или в начале зимы и исчезают в течение весны и лета – зимний САР или зимняя депрессия.
САР зимнего периода имеет специфические симптомы
- Много сна,
- Переедание, особенно с тягой к углеводам,
- Увеличение веса,
- Заторможенность, высокая утомляемость.
Некоторые люди могут испытывать депрессивные эпизоды в течение весны и летом – САР летнего периода или летняя депрессия. По словам психиатра, это фиксируется реже.
Симптомы САР летнего периода
- Бессонница,
- Плохой аппетит, что приводит к потере веса,
- Беспокойство,
- Ажитация (моторное беспокойство, потребность в движении).
Сезонная депрессия: что учитывает лечение
- Ппсихотерапия,
- Антидепрессанты,
- Витамин D,
- Светотерапия.
Также, по словам психиатра, дефицит витамина D может только усилить эти проблемы, ведь считается, что витамин D способствует активности серотонина. При меньшем дневном освещении зимой люди с САР могут иметь более низкий уровень витамина D. А это может дополнительно препятствовать активности.
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