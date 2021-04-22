Сезонное аффективное расстройство (или сезонная депрессия) отличается от состояния простой скуки, "осенней хандры" и так далее. Сезонные обострения психического состояния влияют на повседневную жизнь. Что такое САР и каковы симптомы этого расстройства – читайте дальше.

Врач-психиатр написала, что САР – это депрессия, которая имеет сезонный характер и не считается отдельным расстройством.

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Сезонное аффективное расстройство – это тип депрессии, характеризующейся периодичностью сезонного характера с симптомами, которые длятся примерно от 4 до 5 месяцев в году.

Симптомы САР

"Симптомы обычно возникают в осенне-зимние месяцы, когда солнечного света становится меньше, и обычно они исчезают с приходом весны. Но то, что это состояние может возникать только в осенне-зимний период – является ложным предположением", – отметила Беата Надь.

Основной критерий, отличающий САР от обычной депрессии – это сезонность, появление и исчезновение симптомов примерно в один и тот же период ежегодно.

САР – это больше, чем просто грусть. Симптомы могут влиять на ежедневное функционирование человека и нарушать его качество жизни,

– заявила врач.

Симптомы сезонного аффективного расстройства:

Чувство грусти или подавленное настроение,

Потеря интереса или удовольствия от деятельности, которая ранее приносила наслаждение,

Изменение аппетита,

Изменение сна,

Потеря энергии или повышенная утомляемость,

Ощущение ничтожности, вины,

Трудности с мышлением, концентрацией внимания или принятием решений,

Мысли о смерти или самоубийстве.



Основной критерий САР – это сезонность / Фото: Getty Images

САР зимнего и летнего типа: специфические симптомы

Так, сезонная депрессия может быть и весной, и летом, а не только в осенне-зимние месяцы. В большинстве случаев симптомы САР начинаются поздней осенью или в начале зимы и исчезают в течение весны и лета – зимний САР или зимняя депрессия.

САР зимнего периода имеет специфические симптомы

Много сна,

Переедание, особенно с тягой к углеводам,

Увеличение веса,

Заторможенность, высокая утомляемость.

Некоторые люди могут испытывать депрессивные эпизоды в течение весны и летом – САР летнего периода или летняя депрессия. По словам психиатра, это фиксируется реже.

Симптомы САР летнего периода

Бессонница,

Плохой аппетит, что приводит к потере веса,

Беспокойство,

Ажитация (моторное беспокойство, потребность в движении).

Сезонная депрессия: что учитывает лечение

Ппсихотерапия,

Антидепрессанты,

Витамин D,

Светотерапия.

Также, по словам психиатра, дефицит витамина D может только усилить эти проблемы, ведь считается, что витамин D способствует активности серотонина. При меньшем дневном освещении зимой люди с САР могут иметь более низкий уровень витамина D. А это может дополнительно препятствовать активности.