Выявить ВИЧ и спасти от рака: уникальные медицинские открытия украинцев за последние 30 лет

Украинские ученые продолжают удивлять весь мир невероятными разработками и открытиями, которые способны спасти миллионы жизней. За время независимости нам удалось достичь многого – от возможности сварки живых тканей до обнаружения антител к COVID-19.

За 30 лет независимости Украина преодолела очень много вызовов. Редакция Здоровья 24 составила перечень основных достижений в медицине.

Интересно От 90-х до сегодня: как менялась украинская медицина

1992 – шов-молния

Изобретение полтавчанина Виталия Запеки позволяет не снимать швы перед следующей операцией и не накладывать снова. Эту проблему решает пластиковая молния.

Молния клеится к телу, как клейкая пленка-пластырь. Возле крепления кожа может дышать. Не артериальное кровотечение шов-змейка останавливает за секунды. Наложить шов может даже сам пострадавший. А хирург, расстегнув его и сделав операцию, просто застегнет.

Разработку шва инженер начал еще с 1992 года – после того, как хирург накладывал ему шов на живот без анестезии. Экспериментируя, придумал еще 6 видов молний: для плановых операций, внеплановых, с дренажем или без. Патент получил еще в 2002 году, однако изобретением заинтересовались лишь в 2006 году.

1993 – сварка живых тканей

Раньше послеоперационные раны зашивали. Метод электросварки не требует нитей, лишает кровотечений, почти не оставляет рубцов и сокращает операцию более чем на час. Во время применения электросварки наносится минимальный ожог мягких тканей.

Идея сварки живых тканей появилась среди ученых Института электросварки имени Евгения Патона. Еще в 1993 году под руководством Бориса Патона – сына изобретателя – провели эксперименты. Они доказали возможность получить сварного соединения различных мягких тканей животных способом биполярной коагуляции. Позже начались эксперименты по сварке тканей удаленных органов человека.



Электросварка живых тканей / Фото Pexels

Это изобретение Патона является, пожалуй, самым известным. Однако он разрабатывал его не сам, а в коллективе со специалистами инженерного и медицинского профилей.

Суть процесса электросварки мягких тканей заключается в сочетании мягких тканей в процессе хирургического вмешательства с помощью высокочастотного электрического тока. С его помощью провели уже не менее 100 000 подобных успешных операций.

Это является еще и более дешевым методом, чем ультразвуковая хирургия. Такой метод применяется при проведении операции на:

желудке;

мочеточнике;

маточных трубах;

молочных железах;

прямой кишке;

носовой перегородки;

при удалении гланд.

2005 – антибиотик "Батумин"

В 2005 году ученые из Института микробиологии и вирусологии НАН Украины создали новый антибиотик, который обладает высокой активностью ко всем видам стафилококка. По своему химическому составу этот препарат не имеет аналогов в мире.

Исследования продолжались 30 лет. Батумин действует на все виды стафилококков, даже те, которые не убивали другие препараты. После успешного завершения разработки препарат продали в Бельгию, где и начали массовое производство.

2006 – компьютерный фонендоскоп

В 2006 году группа ученых-акустиков из Национальной академии наук Украины создала компьютерный фонендоскоп. Это уникальный компьютерный комплекс для регистрации и обработки звуков дыхания позволяет не только за считанные минуты установить точный диагноз, но и контролировать клиническое течение заболеваний дыхательных органов.



Новый фонендоскоп позволяет отказаться от традиционного "прослушивания" / Фото Freepic

Принцип действия

В основе действия комплекса лежит многоканальная регистрация звуков с помощью четырех сенсоров с последующим анализом полученной информации. Украинское изобретение позволяет полностью отказаться от традиционного "прослушивания".

2009 – персональный тренажер "Тренар"

В 2009 году ученые Научно-учебного центра информационных технологий и систем создали удивительный аппарат, способный помочь людям:

пережившим инсульт;

страдающим от патологии центральной или периферической нервной системы;

с церебральным параличем;

с многими другими заболеваниями, которые влияют на мышцы и двигательный аппарат.

Принцип действия

"Тренар" действительно работает, как персональный тренер. Прибор с помощью электроимпульсов обучает поврежденные мышцы движениям не только по заранее заготовленными программами, но и имитируя его действия во время тренировки.

Массовое производство "Тренар-01" начали еще в 2010 году – с тех пор его установили в 13 клиниках и санаториях по всей Украине. Аппарат имеет компактные размеры и автономную подзарядку.

2012 – гидроструйный скальпель

Идея резать человеческие органы водяной струей пришла в голову инженерам-авиаторам. Они изобретали гидроструйные технологии для резки стали и камня.

Принцип действия

Взяв за основу технологии, используемые в авиапромышленности, ученые изобрели в 2012 году жидкостный струйный скальпель. Как из шприца, из скальпеля под большим давлением бьет тонкая струя воды. Он режет ткань и капилляры, не повреждая крупные сосуды.

Обратите внимание Почему почти все действия Минздрава в 2020 году были провальными

2013 – экоинъекционный шприц

В 2013 году ученый Иван Бондаренко, родом из Донецка, изобрел экоинъекционный шприц. Он рассказал, что шприц не содержит пластика и стекла, а потому не вредит экологии, а кроме того, специальное приспособление позволяет снизить риск распространения Спида и гепатита С.

По словам изобретателя, игла шприца ломается, не давая возможности его еще раз использовать. Инновационный шприц не остался без внимания. Продуктом уже заинтересовались крупные иностранные производители медикаментов. Этот шприц позволяет не только спасти много жизней, но и сохранить окружающую среду.

2015 – уникальное кровоостанавливающее средство

В 2015 году украинские ученые-волонтеры создали уникальное кровоостанавливающее средство. Отечественный "Кровоспас" стал дешевой альтернативой импортному "Целоксу", который крайне необходим нашим военным.

Как работает?

Изобретатели рассказали, что препарат обеспечивает образование плотного массивного сгустка, который надежно закупоривает рану. Этот же носитель позволяет достаточно легко удалить средство из раны. Он должен обеспечить гемостаз (биологическая система, которая обеспечивает сохранение жидкого состояния крови в обычных условиях) менее чем за 3 минуты.

Разработчики отмечают, что при создании препарата предполагалось, что его может применить любой на поле боя. С мая 2016 года средство получило сертификат соответствия. Так, средство можно использовать как на фронте, так и в мирной жизни, в частности, в медицине катастроф, в службе скорой помощи, травматологии и хирургии.

Обратите внимание Самые видные деятели украинской медицины во времена независимости

2016 – изобретение для тех, кто плохо видит

TechnoEyes – перчатка для людей с нарушениями зрения. Молодой изобретатель из Луганска Иван Селезнев представил на международном конкурсе научно-технических проектов уникальное приспособление для ориентации в пространстве людей с нарушениями зрения.

TechnoEyes – это инфракрасный датчик расстояния. Он помогает лучше ориентироваться на улицах города.

2017 – сенсационное открытие, которое может спасти человечество от рака и других болезней

Самой молодой в Украине доктору наук, старшему научному сотруднику в Институте молекулярной биологии и генетики в Киеве Ольге Марценюк пророчат Нобелевскую премию. Ее открытие дает надежду на полное выздоровление от рака и многих других болезней, к которым приводят мутации.

Ольга Броварец "От момента открытия ДНК еще в 1953 году Вотсоном-Криком стало понятно, как можно объяснить появления точечных мутаций. Они объяснялись встроенной неправильных пар. Но как они образуются, какова их природа, оставалось непонятно"

В своем исследовании она вычислила закономерность, по которой пары хромосом с мутацией встраиваются в ДНК человека, в результате чего возникают опасные и смертельные болезни, в частности рак.

2018-выявить ВИЧ даже на ранних стадиях инфекционного процесса

Такую тест-систему создали по госзаказу в ПАО "Научно-производственная компания "ДИАПРОФ-МЕД". Высокая диагностическая и аналитическая чувствительность дает возможность выявить ВИЧ даже на ранних стадиях инфекционного процесса.

Еще одно преимущество системы – ее адаптированность к использованию на разном оборудовании. Это открывает возможность широкого применения в клинико-диагностических лабораториях, а также медицинских учреждениях, где проводят забор донорской крови.

Принципиально новый метод лечения последствий инфаркта миокарда

Перепрограммировать сердце. В разных странах ученые пытаются разработать различные методы лечения последствий инфаркта миокарда. Один из таких принципиально новых подходов сегодня разрабатывает научная группа из Института молекулярной биологии и генетики (Имбиг) НАН Украины под руководством доктора биологических наук Оксана Пивень. Группа ученых проводит серию фундаментальных исследований, чтобы понять, как можно заставить фибробласты в буквальном смысле превратиться в клетки сердечной мышцы и, так обновить сердце.

2020 – ПЦР и ИФА-тесты для диагностики коронавируса

Во всем мире инфаркт миокарда является одной из главных причин смертности. По данным ВОЗ ежегодно от заболеваний сердечно-сосудистой системы умирают примерно 17 миллионов человек. 85% из них – от инфаркта или инсульта. В Украине ежегодно регистрируют примерно 40 тысяч инфарктов миокарда.

Вирусологи и иммунологи одной из киевских частных лабораторий разработали иммуноферментный тест, выявляющий антитела к COVID-19, то есть показывает, имеет ли человек иммунитет против коронавируса.

Эти тесты намного дешевле, чем тестирование методом ПЦР, и их можно делать в любом медицинском учреждении. Разработчики утверждают, что точность ИФА-теста – 84%, а стоимость – 47 гривен.

Обратите внимание Как изменилось образование медиков за время независимости: интервью с профессором

В начале развертывания пандемии коронавирус в Украине весной 2020 года, ученые из Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины разработали тест-системы диагностики коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Также украинские ученые сообщают, что работают над разработкой вакцин против коронавируса.