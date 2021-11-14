Быстро выявляет нарушение ритма сердца: украинский производитель представил мини-устройство
Источник:Holter Patch
Украинская компания анонсировала выпуск миниатюрного устройства-наклейки для записи длительных электрокардиографий (ЭКГ) на медицинский рынок Украины. Он ищет скрытые нарушения ритма сердца.
Устройство Holter Patch – это новое поколение холтер ЭКГ с высокой мобильностью и качественной записью ЭКГ сигнала. Он сможет искать скрытые аритмии.
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Как он работает
Универсальные электроды, разработанные в соответствии со строением человеческого тела, позволяют мониторить сердце от 24 часов до 7 суток. А также контролировать частоту сердечных сокращений, даже во время физических нагрузок и сна.
В чем его особенность
Поиск скрытых нарушений ритма сердца требует длительных исследований, иногда до 7 суток. Поэтому комфорт в ношении устройства особенно важен для врачей и их пациентов.
Благодаря формфактору в виде наклейки, с универсальным креплением для одноразовых электродов, Holter Patch почти незаметен под одеждой. Он позволяет записывать ЭКГ и контролировать частоту сердечных сокращений во время ежедневной активности, физических нагрузок или сна без лишнего дискомфорта.
Как выглядит устройство / Фото Holter Patch
Выявляет нарушение ритма сердца / Фото Holter Patch
Устройство работает с лучшим программным обеспечением, что обеспечивает высокую точность автоматического анализа благодаря алгоритмам искусственного интеллекта.
Holter Patch – это отличное сочетание комфорта и практичности. Возможность использования обычных одноразовых электродов существенно уменьшает стоимость исследования и делает его доступным для любых медицинских учреждений,
– поделился Станислав Тесленко, директор по продажам компании IMESC.