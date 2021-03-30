Выкидыш или самопроизвольный аборт происходит в 12-24% случаях беременности. Известно, что у таких женщин повышен риск развития гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа, однако в новом исследовании ученые выявили еще одну угрозу для этой группы пациенток.

Как происходило исследование

Это первое крупное исследование, в котором изучается связь между самопроизвольным абортом и риском ранней смерти у женщин. Группы американских ученых проанализировала данные о более чем 101 тысяче медсестер, которые принимали участие в масштабном исследовании здоровья женщин репродуктивного возраста с 1993 по 2017 годы.

Также на тему: Доказали, что вакцинация против коронавируса безопасна и эффективна для беременных

Во время наблюдательного периода участницы каждые два года заполняли анкеты, в которых отвечали на вопросы о состоянии здоровья, образе жизни, а также о беременности и ее результатах. В этой группе было 25,6% женщин, у которых произошел хотя бы один выкидыш.

Всего за 24 года наблюдений было зарегистрировано 2936 случаев преждевременной смерти среди участниц, в том числе 1 346 от рака и 269 – от сердечно-сосудистых заболеваний. В целом, показатели смертности от всех причин можно было сравнить для женщин с выкидышем в анамнезе и без него, но были выше у тех, кто перенес три и более самопроизвольных абортов. В группе риска также оказались женщины, у которых первый выкидыш случился к 24 годам, то есть в начале репродуктивного возраста.

Как выкидыш связан с преждевременной смертью

После корректировки данных с учетом различных факторов, таких как образ жизни и питание, Ученые обнаружили, что у женщин, перенесших выкидыш:

Вероятность преждевременной смерти в среднем выше на 19% по сравнению с их сверстниками без выкидыша в анамнезе.

Самым сильным оказалась связь между выкидышем и риском преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний – на 48%.

Вместе с тем анализ данных не выявил взаимосвязи самопроизвольного аборта с повышенной вероятностью смерти от рака.

Почему возникает связь

Поскольку это обзорное исследования, ученые не могут назвать точные причины этого феномена. По их мнению, самопроизвольный аборт может быть ранним маркером серьезных проблем со здоровьем у женщин.