Как это удалось

Для лечения применили трансплантацию островковых клеток поджелудочной железы. Это многообещающий, но сложный способ.

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Дело в том, что существуют риски побочных эффектов и отторжения иммунной системы. Однако в новой работе ученым удалось обойти эти проблемы и справиться с неизлечимой болезнью за 3 месяца.

Перспективный метод лечения диабета

Одним из обнадеживающих методов лечения диабета первого типа является трансплантация островковых клеток поджелудочной железы, которые продуцируют инсулин. Однако основная проблема состоит в реакции иммунной системы на чужеродные клетки.

Справка. При сахарном диабете первого типа, часто диагностируемого еще в детстве, пациент должен всю жизнь строго следить за введением инсулина в организм. Хотя это обеспечивает контроль заболевания, процедура становится пожизненной рутиной, а заболевание все равно связано с рисками многих осложнений.

Поэтому в новом исследовании команда Северо-Западного университета работала над модификацией иммуносупрессии, чтобы сделать ее эффективной и безопасной. Они использовали препарат рапамицин – этот иммунодепрессант имеет широкий спектр действия на многие типы клеток по всему телу.

В больших дозах рапамицин очень токсичен для организма, а в низких – малоэффективный.

Чтобы решить эту проблему, ученые создали наночастицы и поместили в них лекарства, чтобы четко контролировать их доставку в теле.

Вместо того чтобы непосредственно модулировать Т-клетки – наиболее распространенную терапевтическую цель рапамицина, – наночастицы предназначены для нацеливания и модификации антигенпрезентирующих клеток. Это позволяет проводить более целенаправленную и контролируемую иммуносупрессию, как объяснили авторы.

Кроме того, новая технология позволила использовать доставку препарата через подкожную инъекцию вместо перорального введения.

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Вылечить диабет за 3 месяца

Благодаря такому экспериментальному методу удалось вылечить диабет первого типа у мышей за 100 дней. Эффект сохранился в течение всего периода наблюдений, который длился несколько месяцев.

Сейчас команда усовершенствует технологию, чтобы получить разрешение на проведение клинических исследований. В дальнейшем эта технология будет рассматриваться и для снижения рисков осложнений при трансплантации других тканей и органов.