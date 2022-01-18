Вылечили диабет первого типа за 100 дней: результаты успешной нанотерапии

Ученым удалось вылечить диабет первого всего за 100 дней. Исследования проводились на мышах.

Как это удалось

Для лечения применили трансплантацию островковых клеток поджелудочной железы. Это многообещающий, но сложный способ.

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Дело в том, что существуют риски побочных эффектов и отторжения иммунной системы. Однако в новой работе ученым удалось обойти эти проблемы и справиться с неизлечимой болезнью за 3 месяца.

Перспективный метод лечения диабета

Одним из обнадеживающих методов лечения диабета первого типа является трансплантация островковых клеток поджелудочной железы, которые продуцируют инсулин. Однако основная проблема состоит в реакции иммунной системы на чужеродные клетки.

При сахарном диабете первого типа, часто диагностируемого еще в детстве, пациент должен всю жизнь строго следить за введением инсулина в организм. Хотя это обеспечивает контроль заболевания, процедура становится пожизненной рутиной, а заболевание все равно связано с рисками многих осложнений.

Поэтому в новом исследовании команда Северо-Западного университета работала над модификацией иммуносупрессии, чтобы сделать ее эффективной и безопасной. Они использовали препарат рапамицин – этот иммунодепрессант имеет широкий спектр действия на многие типы клеток по всему телу.

В больших дозах рапамицин очень токсичен для организма, а в низких – малоэффективный.

Чтобы решить эту проблему, ученые создали наночастицы и поместили в них лекарства, чтобы четко контролировать их доставку в теле.

Вместо того чтобы непосредственно модулировать Т-клетки – наиболее распространенную терапевтическую цель рапамицина, – наночастицы предназначены для нацеливания и модификации антигенпрезентирующих клеток. Это позволяет проводить более целенаправленную и контролируемую иммуносупрессию, как объяснили авторы.

Кроме того, новая технология позволила использовать доставку препарата через подкожную инъекцию вместо перорального введения.

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Вылечить диабет за 3 месяца

Благодаря такому экспериментальному методу удалось вылечить диабет первого типа у мышей за 100 дней. Эффект сохранился в течение всего периода наблюдений, который длился несколько месяцев.

Сейчас команда усовершенствует технологию, чтобы получить разрешение на проведение клинических исследований. В дальнейшем эта технология будет рассматриваться и для снижения рисков осложнений при трансплантации других тканей и органов.