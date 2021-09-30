В частности они тратят на оформление такого документа значительно больше времени, по сравнению с бумажными справками. К тому же иногда сама система работает плохо.

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В Виннице действуют электронные больничные

В комментарии 24 каналу врачи признались, что вынуждены работать сверхурочно, чтобы заполнить все цифровые листки нетрудоспособности. Ранее на выписку бумажного больничного выделялось 15 минут. И это было во время приема пациентов.

А сейчас у медицинских работников это занимает 40 минут. Поэтому им приходится оставаться после работы и все переносить в компьютер.

По словам врачей, пока система работает с недостатками из-за большой перегрузки. Поэтому работа замедляется.

Есть временные неудобства относительно работы программы, которая обеспечивает выдачу медицинского заключения, в связи с перегрузкой серверов,

– рассказала заведующая амбулатории общей практики семейной медицины центра №2 Зинаида Дембицкая.

Она также отметила, что для исправления этой проблемы больница сотрудничает с:

Министерством здравоохранения;

Департаментом здравоохранения;

Национальной службой здоровья.

Медики назвали преимущества электронных листков нетрудоспособности

Помимо недостатков, медики также подчеркнули, что введение электронных больничных имеет и немало преимуществ. Прежде всего это значительно экономит время. Ведь получить его можно даже в смартфоне, необязательно для этого идти в больницы.

К тому же это улучшит и ситуацию в стране с коронавирусом. Ведь людям не надо будет контактировать в очередях за справкой с больными.

В Украине ввели электронный больничный: что известно

Постепенный переход на электронные больничные начали еще с 1 июня 2021 года. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, это позволит сэкономить немало ресурсов.

В Минздраве изначально заявляли, что электронные листки нетрудоспособности должны выдавать с 1 сентября. Впрочем, потом это отсрочили и назвали новую дату – с 1 октября.

В то же время больничные сейчас уже можно оформлять онлайн. Для этого нужно: