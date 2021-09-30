"Вынуждены работать сверхурочно": в Виннице медики тестируют электронные больничные
Источник:24 канал
Украина переходит к обязательным электронным листкам нетрудоспособности с 1 октября. В Виннице уже активно тестируют электронные больничные. Медики в целом довольны нововведением, но столкнулись с рядом недостатков.
В частности они тратят на оформление такого документа значительно больше времени, по сравнению с бумажными справками. К тому же иногда сама система работает плохо.
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В Виннице действуют электронные больничные
В комментарии 24 каналу врачи признались, что вынуждены работать сверхурочно, чтобы заполнить все цифровые листки нетрудоспособности. Ранее на выписку бумажного больничного выделялось 15 минут. И это было во время приема пациентов.
А сейчас у медицинских работников это занимает 40 минут. Поэтому им приходится оставаться после работы и все переносить в компьютер.
По словам врачей, пока система работает с недостатками из-за большой перегрузки. Поэтому работа замедляется.
Есть временные неудобства относительно работы программы, которая обеспечивает выдачу медицинского заключения, в связи с перегрузкой серверов,
– рассказала заведующая амбулатории общей практики семейной медицины центра №2 Зинаида Дембицкая.
Она также отметила, что для исправления этой проблемы больница сотрудничает с:
- Министерством здравоохранения;
- Департаментом здравоохранения;
- Национальной службой здоровья.
Медики назвали преимущества электронных листков нетрудоспособности
Помимо недостатков, медики также подчеркнули, что введение электронных больничных имеет и немало преимуществ. Прежде всего это значительно экономит время. Ведь получить его можно даже в смартфоне, необязательно для этого идти в больницы.
К тому же это улучшит и ситуацию в стране с коронавирусом. Ведь людям не надо будет контактировать в очередях за справкой с больными.
В Украине ввели электронный больничный: что известно
Постепенный переход на электронные больничные начали еще с 1 июня 2021 года. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, это позволит сэкономить немало ресурсов.
В Минздраве изначально заявляли, что электронные листки нетрудоспособности должны выдавать с 1 сентября. Впрочем, потом это отсрочили и назвали новую дату – с 1 октября.
В то же время больничные сейчас уже можно оформлять онлайн. Для этого нужно:
- прийти к врачу на осмотр, во время которого он должен создать электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в реестре и заверить его электронной подписью;
- тогда пациент должен получить сообщение от E-health;
- оттуда медицинское заключение попадет в Реестр Пенсионного фонда, где и сформируется электронный листок нетрудоспособности;
- об этом также поступит сообщение на телефон.