Выпадение волос и депрессия: назвали типичные симптомы постковидного синдрома
Источник:Коронавирус инфо
Постковидные симптомы могут длиться от 5 до 12 недель после болезни. Хотя пока не существует исчерпывающего перечня симптомов, их спектр широк и постоянно обновляется и дополняется.
Какие симптомы постковидного синдрома
Известно, что после переноса COVID-19 могут появиться определенные осложнения. Постковидный синдром не зависит от сложности течения болезни, и его невозможно предугадать заранее. Поэтому ученые выделили типичные его признаки
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Постковидный синдром – это симптомы, которым нельзя приписать конкретный диагноз. Исследование, которое провели британские ученые, доказывает, что каждый 5 больной коронавирусной болезнью сталкивался с симптомами постковида.
Главные проявления постковида
Постковидный синдром характеризуется различными клиническими проявлениями, такими как:
- слабость;
- упадок сил;
- длительный кашель;
- одышка;
- потеря вкуса и обоняния;
- нарушения сна и сознания;
- головная боль;
- суставной синдром.
Также наблюдались случаи тревоги и депрессии. Иногда – выпадение волос, расстройства эндокринной системы и тому подобное.
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Также стоит отметить – не существует быстрого способа восстановления после коронавируса, особенно если учитывать различное течение заболевания и индивидуальные особенности каждого пациента.
Как улучшить свое состояние после COVID-19
Одновременно в Министерстве здравоохранения перечислили советы, которые профессиональное сообщество дает пациентам, которые перенесли COVID-19. Среди них:
- соблюдение режима сна и сбалансированного питания;
- умеренная физическая активность;
- упражнения для тренировки мозга и когнитивных способностей;
- прогулки на свежем воздухе.
Также стоит обращать внимание на лечение проявлений хронических болезней, если таковые имеются.Внимание! Стоит консультироваться с семейным врачом по поводу своего состояния, обсудить те жалобы и симптомы, которые возникли после заболевания COVID-19.
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