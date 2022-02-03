Выпадение волос и депрессия: назвали типичные симптомы постковидного синдрома

Постковидные симптомы могут длиться от 5 до 12 недель после болезни. Хотя пока не существует исчерпывающего перечня симптомов, их спектр широк и постоянно обновляется и дополняется.

Какие симптомы постковидного синдрома

Известно, что после переноса COVID-19 могут появиться определенные осложнения. Постковидный синдром не зависит от сложности течения болезни, и его невозможно предугадать заранее. Поэтому ученые выделили типичные его признаки

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Постковидный синдром – это симптомы, которым нельзя приписать конкретный диагноз. Исследование, которое провели британские ученые, доказывает, что каждый 5 больной коронавирусной болезнью сталкивался с симптомами постковида.

Главные проявления постковида

Постковидный синдром характеризуется различными клиническими проявлениями, такими как:

слабость;

упадок сил;

длительный кашель;

одышка;

потеря вкуса и обоняния;

нарушения сна и сознания;

головная боль;

суставной синдром.

Также наблюдались случаи тревоги и депрессии. Иногда – выпадение волос, расстройства эндокринной системы и тому подобное.

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Также стоит отметить – не существует быстрого способа восстановления после коронавируса, особенно если учитывать различное течение заболевания и индивидуальные особенности каждого пациента.

Как улучшить свое состояние после COVID-19

Одновременно в Министерстве здравоохранения перечислили советы, которые профессиональное сообщество дает пациентам, которые перенесли COVID-19. Среди них:

соблюдение режима сна и сбалансированного питания;

умеренная физическая активность;

упражнения для тренировки мозга и когнитивных способностей;

прогулки на свежем воздухе.

Также стоит обращать внимание на лечение проявлений хронических болезней, если таковые имеются.

Стоит консультироваться с семейным врачом по поводу своего состояния, обсудить те жалобы и симптомы, которые возникли после заболевания COVID-19.

Постковидный синдром / Инфографика Минздрава

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