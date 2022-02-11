Как проявляется постковидное выпадение волос?

Врач-дерматолог, основательница сообщества Свой Док Виктория Миронюк объяснила, что диффузное выпадение волос (поредение в области висков и темени) начинается обычно через 3 месяца после провоцирующего фактора и длится до 6 месяцев. В этом случае провоцирующим фактором является COVID-19.

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Почему так происходит? Сам вирус непосредственно не поражает волосяные фолликулы, но есть много триггеров, которые провоцируют острое диффузное выпадение волос:

Лихорадка – распространенный симптом COVID-19. Так называемый "цитокиновый шторм" (высвобождение провоспалительных цитокинов) во время болезни повреждает клетки волосяного матрикса, а потому способствует выпадению волос.

– распространенный симптом COVID-19. Так называемый "цитокиновый шторм" (высвобождение провоспалительных цитокинов) во время болезни повреждает клетки волосяного матрикса, а потому способствует выпадению волос. Стресс. Не секрет, что пандемия влияет на психосоциальную жизнь людей, и некоторые люди более восприимчивы к депрессии и тревоге.

Это провоцирует высвобождение некоторых специфических нейромедиаторов, нейропептидов и гормонов, что способствует заметным изменениям в цикле роста волос, стимулируя перемещение анагеновых волос в фазу телогена.

Воздействие лекарственных препаратов. Препараты, которые обычно применяют во время терапии COVID-19 также могут изменять фазу роста волос.

Препараты, которые обычно применяют во время терапии COVID-19 также могут изменять фазу роста волос. COVID-19 может ухудшать всасывание некоторых витаминов и микроэлементов, что приводит к ухудшению питания фолликулов.

Нарушение микроциркуляции волосистой части головы вследствие микротромбозов.

Как действовать?

Успокоиться! Врач отметила, что волосы, как правило, возвращаются в норму самостоятельно. Постковидное выпадение волос является обратимым явлением.

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