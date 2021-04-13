В Украине практически остановились выплаты компенсаций медикам, которые получили инвалидность после коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Михаил Радуцкий отметил, что в начале апреля помощь от государства получили только десять человек.

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Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации также отметил, что по состоянию на 1 апреля 2021 года страховые выплаты в размере 132 миллиона гривен получили 83 семьи.

А вот выплаты медикам, которые переболели коронавирусом и стали инвалидами, практически остановились. За два месяца компенсацию от государства получили восемь человек, по состоянию на начало апреля – десять,

– сказал он.

По его словам, в Минздраве должны разработать документы, которые смогут разблокировать страховые выплаты. Радуцкий считает: чтобы выйти из такой ситуации, можно создать отдельную структуру, которая будет заниматься вопросами выплат, или сделать так, чтобы этим занималась местная власть.

"Забрать функции у Фонда соцстрахования и Минздрава по страховым выплатам медикам и создать отдельную структуру, которая бы занималась этим вопросом более эффективно", – добавил он.