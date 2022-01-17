Выпрыснула вакцину в салфетку: медсестра в Италии сделала фейковую прививку, – видео

В Палермо в Италии арестовали еще одну медсестру. В сеть попало видео, как она делает вид, будто вакцинирует мужчину и женщину.

На видео видно, как работница центра вакцинации сперва действительно наполняет шприц вакциной против коронавируса. Однако потом – выпрыскивает ее в салфетку.

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Дальше – еще интереснее. Она притворяется, будто на самом деле прививает двух человек.

Зачем она это сделала

Ненастоящую прививку медсестра сделала по просьбе двух активистов-антивакцинаторов. Так они могли бы получить COVID-сертификат. В стране он нужен, чтобы посещать общественные заведения.

Медсестра была арестована

C 10 января в Италии COVID-сертификат стал обязательным для посещения большинства общественных мест.

Теперь стражи порядка арестовали 58-летнюю медсестру. Ее обвинили не только в подделке документов, но и в хищении имущества.

Под прицел полиции попала и пара антивакцинаторов, которым она якобы сделала "прививку".

В Италии антивакцинаторы платят порой до 300 евро для фейковой прививки против коронавируса, чтобы получить "зеленый пропуск".

Смотрите видео фейковой вакцинации:

Похожие случаи в стране – не первый раз

Это не первый случай в стране за последние дни, когда полиция Италии разоблачала медиков на "фейковых" COVID-прививках.

12 января правоохранители в городе Анкона региона Марке арестовали медсестру, которая подделала вакцинацию не менее 45 человек.

В декабре 2021 года в той же больнице в Палермо, где работала арестованная медсестра, разоблачили другого медработника, который помог оформить сертификаты о COVID-вакцинации нескольким десяткам человек.

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