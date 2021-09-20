Интеллектуальная ткань не только деактивирует вирус SARS-COV-2, но и нейтрализует другие вирусы в оболочке, в частности вирус гриппа и устойчивые к антибиотикам бактерии. Маски предназначены как для взрослых, так и для детей.

К теме Дефицит витамина D во время пандемии COVID-19: как это связано с депрессией

В компании заявили, что эти средства защиты изготовлены в соответствии с европейским стандартом UNE-EN.

Исследователи смогли разработать интеллектуальные фильтры с функцией инактивации. По мнению разработчиков, это "шаг вперед" против пандемии, поскольку обычные маски "не обладают антимикробными свойствами и лишь предотвращают попадание вируса в дыхательные пути".

Мы хотели пойти дальше и разработать маску, которая также была способна уничтожать вирус, как только он вступает в контакт с тканью. Мы также увидели, что наш фильтр эффективен против мультирезистентных бактерий, которые нельзя уничтожить с помощью антибиотиков,

– говорится в сообщении.

Поэтому маски помогают сразу в двух направлениях:

они защищают здоровых людей от заражения,

не дают инфицированным людям выделять большего количества активных вирусов, поскольку инактивируют большинство микроорганизмов, которые выделяются во время дыхания или во время разговора.

Разработчики сообщили, что инновационные маски поступят в продажу в ближайшие дни.