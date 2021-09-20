Интеллектуальная ткань не только деактивирует вирус SARS-COV-2, но и нейтрализует другие вирусы в оболочке, в частности вирус гриппа и устойчивые к антибиотикам бактерии. Маски предназначены как для взрослых, так и для детей.
К теме Дефицит витамина D во время пандемии COVID-19: как это связано с депрессией
В компании заявили, что эти средства защиты изготовлены в соответствии с европейским стандартом UNE-EN.
Исследователи смогли разработать интеллектуальные фильтры с функцией инактивации. По мнению разработчиков, это "шаг вперед" против пандемии, поскольку обычные маски "не обладают антимикробными свойствами и лишь предотвращают попадание вируса в дыхательные пути".
Мы хотели пойти дальше и разработать маску, которая также была способна уничтожать вирус, как только он вступает в контакт с тканью. Мы также увидели, что наш фильтр эффективен против мультирезистентных бактерий, которые нельзя уничтожить с помощью антибиотиков,
– говорится в сообщении.
Поэтому маски помогают сразу в двух направлениях:
- они защищают здоровых людей от заражения,
- не дают инфицированным людям выделять большего количества активных вирусов, поскольку инактивируют большинство микроорганизмов, которые выделяются во время дыхания или во время разговора.
Разработчики сообщили, что инновационные маски поступят в продажу в ближайшие дни.