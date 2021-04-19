Ученые США вырастили клетки человека в эмбрионах обезьян. Они считают, что таким образом можно будет решить проблему дефицита трансплантатов. Однако эксперты предупреждают, что такие гибридные организмы несут серьезные проблемы.

Ученые из Великобритании считают, что работа их коллег несет существенные этические и правовые вызовы, связанные с созданием таких гибридных организмов, и призвали к публичным дебатам.

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Причудливые эмбрионы человека-обезьяны

Исследователи из Института Солка в Калифорнии создали так называемые химеры человека-обезьяны. Они взяли человеческие стволовые клетки, которые обладают способностью развиваться во множестве различных типов клеток, и поместили их в эмбрионы макак в чашках Петри. Таким образом ученые хотели понять, как клетки развиваются и общаются между собой.

Эти причудливые подходы могут быть действительно очень полезными для продвижения биомедицинских исследований не только на самом раннем этапе жизни, но и на последнем,

– сказал профессор Хуан Карлос Исписуа Бельмонте, который руководит исследованием.

В 2017 году он и его команда создали первый гибрид человека и свиньи, они ввели человеческие клетки в свиную ткань на ранних стадиях. Тогда они обнаружили, что среда обеспечивает плохую молекулярную связь. Поэтому они решили исследовать химию, выращенную в лаборатории, используя более близкие к человеку виды.

За химерными эмбрионами человека-обезьяны наблюдали в лаборатории в течение 19 дней, а затем уничтожили.

Что такое химеры

Это организмы, клетки которых происходят от двух или более особей. У человека химеризм может естественным образом возникать после трансплантации органов, где клетки органа начинают расти в других частях тела.

О перспективах исследования

Результаты исследования показали, что человеческие стволовые клетки "выжили и интегрировались с лучшей относительной эффективностью, чем в предыдущих экспериментах на свиных тканях". Команда считает, что большее понимание того, как клетки различных видов общаются между собой, может предложить ученым "мощный инструмент" для исследований регенеративной медицины.

Реакция ученых из Великобритании

Доктор Анна Смайдор, преподаватель и исследователь биомедицинской этики в Медицинской школе Университета Восточной Англии в Норвиче, отметила, что этот прорыв создает значительные этические и юридические вызовы.

Ученые, которые стоят за этим исследованием, заявляют, что эти причудливые эмбрионы предлагают новые возможности. Однако мы не можем проводить определенные типы экспериментов на людях. И являются ли эти эмбрионы человеком или нет – открытый вопрос,

– резюмировала она.

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Профессор Джулиан Савулеску, директор Оксфордского центра практической этики Уехиро и содиректор Центра этики и гуманитарных наук Оксфордского университета, отметил, что исследование открывает "ящик Пандоры" для человеческих и нечеловеческих химер.

Ключевой этический вопрос – каков моральный статус этих новых существ? Прежде чем проводить любые эксперименты на живорожденных химерах или извлечение их органов, важно, чтобы их умственные способности и жизни были должным образом оценены,

– сказал он.



Химерные эмбрионы человека-обезьяны / Фото Sky News

Со своей стороны профессор Бельмонте утверждает, что их исследования соответствуют современным этическим и правовым принципам.

Мы проводили нашу работу с максимальным вниманием к этическим соображениям и путем тесной координации с регуляторными агентствами,

– подчеркнул ученый.

Он добавил, что, в конце концов, они делают эти исследования, чтобы понять и улучшить здоровье человека.