Как вырваться из коронавирусной ловушки: прогноз и экскурс в историю

Карантинные ограничения, социальное дистанцирование, вакцинация – все это эффективные способы борьбы с COVID-19, которые применяют сейчас во всем мире. COVID-19 – не первая пандемия, чтобы понять, как выбраться из ловушки, достаточно взглянуть на историю.

Существует лишь один способ выхода из этой пандемии – коллективный иммунитет. Вопрос в том, как достичь его как можно скорее, не разрушая экономику, и при этом минимизировать количество жертв.

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Коллективный иммунитет – что это? Коллективный иммунитет – это явление, при котором у большинства населения вырабатываются антитела к инфекционному заболеванию, и вирус не распространяется дальше.

Полагаться на вакцины или применять карантинные меры?

Еще сто лет назад этой дилеммы не было. Вакцин против вирусных заболеваний просто не существовало. И хотя в 1918 году ученые все-таки попытались разработать вакцину против испанского гриппа, их усилия были тщетными.

Экскурс в "испанку"

Даже когда появились возможности производить вакцины против гриппа, как это было во время пандемий 1957 и 1968 годов, считалось, что существует небольшая возможность вовремя разработать вакцины против новых штаммов болезни. Власти подсчитали, что не более одной четверти населения будет заражено, и фактически позволила вирусам распространяться.

Сегодня "остатки" испанского гриппа и других пандемических вирусов продолжают циркулировать. Конечно, каждый сезон вирусы мутируют, а вакцины приходится обновлять. Эти вирусы стали эндемичными.

Неравномерное распределение вакцин – угроза

В целом большинство ученых предсказывают такую же судьбу для COVID-19, а потому сейчас и рассматривают ревакцинацию и бустерные вакцины.

В то же время неравномерность глобального распределения вакцин и их нехватка заставляет человечество и дальше придерживаться социальной дистанции и карантинных ограничений. Большинство вакцин сосредоточены в ЕС и богатых странах, а такие страны, как Африка, Азия и Латинская Америка – имеют критическую нехватку вакцин.



Коронавирус мутирует быстро / Фото Unsplash

Поэтому, пока вирус будет продолжать циркулировать, риск заразиться новым, мутировавшим вариантом – все еще будет! И все еще возможно, что новые версии коронавируса будут устойчивыми к вакцинам, а туризм будет фактором риска циркуляции новых штаммов, что потенциально может подорвать эффективность программы вакцинации.

Поэтому, кризис глобальной программы вакцинации – фактор, который может затянуть борьбу с коронавирусом. Пока человечество не получит коллективный иммунитет, а это 70% всего населения, коронавирус будет представлять опасность.