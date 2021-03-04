Высокая летальность среди пациентов на ИВЛ в Украине: Ляшко объяснил причину
Главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что высокая летальность среди пациентов на аппаратах ИВЛ "не является особенностью Украины". Он пояснил, что это в целом является особенностью коронавирусной болезни.
Источник:Укрінформ
Во время брифинга Виктор Ляшко сообщил, что потребность в искусственной вентиляции легких есть у тех людей, которым уже не подходят другие варианты лечения.
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Виктор Ляшко
"Потребность в искусственной вентиляции легких сейчас происходит только у тех людей, когда ресурсы респираторной неинвазивной терапии исчерпаны. То есть сначала человека при низком насыщении кислородом подключают к кислородной терапии, после этого используют такие аппараты, как CPAP, но когда организм человека истощается полностью, то человека подключают к аппарату ИВЛ – это когда полностью искусственная замена дыхательной функции."
Именно поэтому такие высокие цифры летальности. В разных странах мира смертность среди таких пациентов от 50 до 90%, в зависимости от выборки, количества, а также как и кто оценивает.
Смертность пациентов на ИВЛ в Украине
- Ляшко рассказал, что в Украине более 50% летальных исходов регистрируют в группе 70+. А если включить в эту группу пациентов в возрасте от 60 лет, то летальность среди пациентов с COVID-19 сразу возрастает до 80%.
- По словам главного санврача, чаще всего коронавирусом инфицируются люди в возрасте от 50 до 59 лет. Эта группа пациентов составляет 21% от всех заболевших. На втором месте возрастная группа 40 – 49 лет. Самым критическим инфицирование является для людей старше 60 лет.
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