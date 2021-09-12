Распространение COVID-19 в Украине

В больницы были госпитализированы 1 257 человек с выраженными симптомы COVID-19. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 22 пациента. В то же время выздоровели 499 человек.

К теме Стартовал учебный год: как уберечь ребенка и семью от сезонных простуд и гриппа

За сутки украинские лаборатории провели 38 702 тестирования на выявление коронавирусной инфекции, в частности:

  • методом ПЦР – 18 887,
  • методом ИФА – 3 099,
  • экспресс-тестами – 16 716.

Количество больных в регионах за сутки:

  • Киев – 193 случая;
  • Винницкая область – 55 случаев;
  • Волынская область – 45 случаев;
  • Днепропетровская область – 172 случая;
  • Донецкая область – 57 случаев;
  • Житомирская область - 114 случаев;
  • Закарпатская область – 15 случаев;
  • Запорожская область – 40 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 71 случай;
  • Киевская область – 67 случаев;
  • Кировоградская область – 15 случая;
  • Луганская область – 27 случаев;
  • Львовская область – 117 случаев;
  • Николаевская область – 48 случаев;
  • Одесская область – 172 случая;
  • Полтавская область – 17 случаев;
  • Ровненская область – 56 случаев;
  • Сумская область – 67 случаев;
  • Тернопольская область – 173 случая;
  • Харьковская область – 182 случая;
  • Херсонская область – 94 случая;
  • Хмельницкая область – 135 случаев;
  • Черкасская область – 50 случаев;
  • Черновицкая область – 189 случаев;
  • Черниговская область – 25 случаев.

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналуГлавные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Статистика COVID-вакцинации в Украине

На протяжении прошедших суток вакцинировали против коронавируса 74 444 человека, в том числе первую дозу препарата получили 29 170 человек, две дозы, а затем завершили вакцинацию 45 274 человека.

В течение суток работали:

  • 579 мобильных бригад,
  • 1 722 пункта прививки;
  • 383 центра вакцинации.

Какие вакцины используют чаще всего

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Для иммунизации украинцев используют вакцины:

  • Covishield – 487 187 (количество использованных доз).
  • Coronavac – 1 653 814.
  • Comirnaty от Pfizer – 2 083 743.
  • AstraZeneca – 555 811.
  • Janssen от Johnson & Johnson – 19 252.
  • Moderna – 1 090 005.

Обратите внимание Невакцинированные в 11 раз чаще умирают от коронавируса, – CDC