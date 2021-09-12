Распространение COVID-19 в Украине

В больницы были госпитализированы 1 257 человек с выраженными симптомы COVID-19. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 22 пациента. В то же время выздоровели 499 человек.

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За сутки украинские лаборатории провели 38 702 тестирования на выявление коронавирусной инфекции, в частности:

методом ПЦР – 18 887,

методом ИФА – 3 099,

экспресс-тестами – 16 716.

Общая статистика С начала пандемии COVID-19 в Украине официально подтвердили 2 316 619 случаев заболевания. По состоянию на 12 сентября выздоровели 2 221 110 человек. Жертвами коронавируса стали 54 342 инфицированных.

Количество больных в регионах за сутки:

Киев – 193 случая;

Винницкая область – 55 случаев;

Волынская область – 45 случаев;

Днепропетровская область – 172 случая;

Донецкая область – 57 случаев;

Житомирская область - 114 случаев;

Закарпатская область – 15 случаев;

Запорожская область – 40 случаев;

Ивано-Франковская область – 71 случай;

Киевская область – 67 случаев;

Кировоградская область – 15 случая;

Луганская область – 27 случаев;

Львовская область – 117 случаев;

Николаевская область – 48 случаев;

Одесская область – 172 случая;

Полтавская область – 17 случаев;

Ровненская область – 56 случаев;

Сумская область – 67 случаев;

Тернопольская область – 173 случая;

Харьковская область – 182 случая;

Херсонская область – 94 случая;

Хмельницкая область – 135 случаев;

Черкасская область – 50 случаев;

Черновицкая область – 189 случаев;

Черниговская область – 25 случаев.

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Статистика COVID-вакцинации в Украине

На протяжении прошедших суток вакцинировали против коронавируса 74 444 человека, в том числе первую дозу препарата получили 29 170 человек, две дозы, а затем завершили вакцинацию 45 274 человека.

В течение суток работали:

579 мобильных бригад,

1 722 пункта прививки;

383 центра вакцинации.

В общем, с начала прививочной кампании, в Украине против коронавируса привито 5 889 812 человек: из них получили одну дозу – 5 88 9810 человек;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 775 986 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 665 796 прививок.

Какие вакцины используют чаще всего

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Для иммунизации украинцев используют вакцины:

Covishield – 487 187 (количество использованных доз).

Coronavac – 1 653 814.

Comirnaty от Pfizer – 2 083 743.

AstraZeneca – 555 811.

Janssen от Johnson & Johnson – 19 252.

Moderna – 1 090 005.

Обратите внимание Невакцинированные в 11 раз чаще умирают от коронавируса, – CDC