Высокие показатели госпитализации и уровень заболеваемости: актуальная COVID-статистика
Источник:Минздрав
В Украине в течение суток обнаружили 2 196 случаев инфицирования коронавирусом, в частности, заболели 236 детей и 35 медработников. Прививки против коронавируса получили 74 444 человека, в том числе 29 170 человек – первую дозу вакцины.
Распространение COVID-19 в Украине
В больницы были госпитализированы 1 257 человек с выраженными симптомы COVID-19. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 22 пациента. В то же время выздоровели 499 человек.
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За сутки украинские лаборатории провели 38 702 тестирования на выявление коронавирусной инфекции, в частности:
- методом ПЦР – 18 887,
- методом ИФА – 3 099,
- экспресс-тестами – 16 716.
Общая статистика
С начала пандемии COVID-19 в Украине официально подтвердили 2 316 619 случаев заболевания.
По состоянию на 12 сентября выздоровели 2 221 110 человек. Жертвами коронавируса стали 54 342 инфицированных.
Количество больных в регионах за сутки:
- Киев – 193 случая;
- Винницкая область – 55 случаев;
- Волынская область – 45 случаев;
- Днепропетровская область – 172 случая;
- Донецкая область – 57 случаев;
- Житомирская область - 114 случаев;
- Закарпатская область – 15 случаев;
- Запорожская область – 40 случаев;
- Ивано-Франковская область – 71 случай;
- Киевская область – 67 случаев;
- Кировоградская область – 15 случая;
- Луганская область – 27 случаев;
- Львовская область – 117 случаев;
- Николаевская область – 48 случаев;
- Одесская область – 172 случая;
- Полтавская область – 17 случаев;
- Ровненская область – 56 случаев;
- Сумская область – 67 случаев;
- Тернопольская область – 173 случая;
- Харьковская область – 182 случая;
- Херсонская область – 94 случая;
- Хмельницкая область – 135 случаев;
- Черкасская область – 50 случаев;
- Черновицкая область – 189 случаев;
- Черниговская область – 25 случаев.
* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика COVID-вакцинации в Украине
На протяжении прошедших суток вакцинировали против коронавируса 74 444 человека, в том числе первую дозу препарата получили 29 170 человек, две дозы, а затем завершили вакцинацию 45 274 человека.
В течение суток работали:
- 579 мобильных бригад,
- 1 722 пункта прививки;
- 383 центра вакцинации.
В общем, с начала прививочной кампании, в Украине против коронавируса привито 5 889 812 человек:
- из них получили одну дозу – 5 88 9810 человек;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 775 986 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 10 665 796 прививок.
Какие вакцины используют чаще всего
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Для иммунизации украинцев используют вакцины:
- Covishield – 487 187 (количество использованных доз).
- Coronavac – 1 653 814.
- Comirnaty от Pfizer – 2 083 743.
- AstraZeneca – 555 811.
- Janssen от Johnson & Johnson – 19 252.
- Moderna – 1 090 005.
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