Возможно, в будущем меланому у мужчин можно будет лечить препаратами, которые противодействуют эффектам мужского полового гормона тестостерона. Исследование показало, что между уровнем тестостерона и меланомой есть связь.

Гормоны и рак

Риск развития многих видов рака у мужчин выше, чем у женщин. Эту разницу принято объяснять факторами образа жизни, которые влияют на людей разных полов. Известно, что часть опухолей может развиваться под воздействием половых гормонов. Однако роль гормонов хорошо изучена только для специфических мужских опухолей, например, для рака предстательной железы.

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Как происходило исследование

Авторы нового исследования указывают: ранее было известно, что у мужчин, перенесших меланому, увеличен риск развития рака предстательной железы и наоборот. Это дало им повод думать о том, что у этих двух злокачественных опухолей есть общие биологические механизмы. Потенциально таким общим фактором мог оказаться тестостерон.

В исследовании ученые проанализировали данные британского биобанка об уровне тестостерона у 182 тысяч мужчин и 122 тысяч женщин в возрасте 40–69 лет.

В 2015–2016 гг после наблюдения в течение не менее семи лет рак развился у 9500 мужчин и 5600 женщин. Из этого расчета был исключен немеланомный рак кожи.

Тестостерон вызывает рак

Риск развития меланомы у мужчин увеличивался на 35% с ростом уровня свободного (не связанного с белком) тестостерона в крови на каждые 50 пикомоль на литр. Кроме этого, повышенный уровень свободного тестостерона у мужчин был связан с увеличением риска рака простаты, а у женщин после менопаузы – рака молочной железы и эндометрия.

Это большое исследование показывает связь между тестостероном и раком кожи. Оно добавляет важные данные о том, что еще один рак можно предотвратить или вылечить с использованием гормонов. Мы уже лечим рак простаты с помощью антиандрогенных препаратов,

– отметили ученые.