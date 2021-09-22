Уровень заболеваемости
Об этом свидетельствует новая статистика от Министерства здравоохранения Украины. Однако сейчас страна все еще находится в зеленой зоне адаптивного карантина.
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Так, в Черновицкой (349), Тернопольской (226) и Харьковской (219) областях уровень COVID-заболеваемости является наиболее превышенным.
Стабильной ситуация по заболеваемости коронавирусом остается только в Закарпатской и Кировоградской областях.
Динамика госпитализаций
Кроме того, в 8 областях и Киеве превышена динамика госпитализаций больных коронавирусом, а именно:
- Киев – 54,6%;
- Днепропетровская область – 70,3%;
- Донецкая область – 66,4%;
- Луганская область – 64,6%;
- Николаевская область – 58,7%;
- Ровенская область – 66,5%;
- Харьковская область – 70,0%
- Херсонская область – 52,1%;
- Черкасская область – 94,3%.
Важно, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание должна составлять не более чем 50%.
Показатели эпидемситуации в Украине / Фото Минздрав
Напомним, в Украине за минувшие сутки с коронавирусом госпитализировали 2 175 человек. Это почти вдвое больше, чем днем ранее, когда 1 086 пациентов с установленным диагнозом или подозрением на наличие болезни отправили в больницы.
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Ранее сообщалось, что Черновицкая область может войти в красную зону карантина уже на этой неделе. Эксперты отметили, что в случае, если одновременно два из эпидпоказателей и дальше будут демонстрировать плохую статистику – это будут вынужденные действия.