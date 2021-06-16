В исследовании принимали участие более 12 тысяч человек, за которыми наблюдали в среднем в течение 16 лет. Оно началось в 1992 году, в то время средний возраст участников составлял 41 год.

Также на тему: Как пандемия изменила мир-5 вещей, которые останутся с нами навсегда

Как происходило исследование

В начале исследования у 39% женщин и 66% мужчин была артериальная гипертония первой или второй стадии (давление от 130/80 до 139/89 или 140/90 миллиметров ртутного столба соответственно). У женщин реже, чем у мужчин, встречались другие факторы риска сердечно-сосудистых болезней, включая ожирение и высокий уровень "плохого холестерина" в крови, также они реже курили.

Влияние гипертонии на женщин

У женщин с гипотонией первой стадии риск сердечно-сосудистых болезней был выше в два раза по сравнению с показателями женщин с нормальным давлением.

На риски болезней сердца у мужчин гипертония этой стадии влияния не оказывала.

Ученые указывают, что все больше данных свидетельствуют в пользу того, что гипертония более опасна для здоровья сердца женщин, чем для мужчин. Более того, этот риск становится значительным при небольшом повышении давления.

Это исследование может изменить первичную профилактику. Сейчас при гипертонии первой стадии большинству людей рекомендуют изменение образа жизни, а не медикаментозное лечение. Исключение составляют лишь люди с дополнительными факторами риска, например, с сахарным диабетом. Не исключено, что в будущем женщинам старше 40 лет будут назначать лекарства при легкой гипертонии.

Не можете выбрать удобный антисептик? Попробуйте салфетки Smile Sterill Bio. Они внесены в Государственный реестр дезинфицирующих средств и эффективно уничтожают микробы и вирусы.