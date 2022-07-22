Оказалось, что высокое кровяное давление влияет на тяжесть течения COVID-19 даже в отсутствие других хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа, заболевания почек или сердечная недостаточность.

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Вакцины уменьшают риск госпитализации

Вакцины против COVID-19 помогли снизить смертность от инфекции в начале пандемии. По данным исследования в Израиле, бустерная доза вакцины от COVID-19 еще больше снизила риск тяжелой болезни до 70%, однако часть полностью вакцинированных и ревакцинированных людей все еще нуждается в госпитализации.

Наши данные показали, что уязвимы не только пожилые люди с хроническими заболеваниями. Заражение коронавирусом, нуждающееся в госпитализации, может случиться со взрослым человеком любого возраста, особенно если человек имеет высокое кровяное давление, даже если у него нет других серьезных хронических заболеваний,

– рассказал автор исследования Джозеф Э. Эбингер.

Как происходило исследование

Ученые провели исследование с участием 912 взрослых, которые получили по крайней мере три дозы мРНК вакцины против COVID-19 и проходили лечение от COVID-19 между декабрем 2021 и апрелем 2022 года. Также была изучена демографическая информация, включая возраст, пол, расу, этническую принадлежность и клинические данные из электронных медицинских записей.

Ученые определили ключевые переменные и клинические характеристики, такие как наличие хронических заболеваний, включая диабет 2 типа, заболевания почек, сердечный приступ, сердечную недостаточность и предшествующую хроническую обструктивную болезнь или астму.

Высокое давление – наибольший риск госпитализации

Анализ выявил: