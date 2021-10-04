Высокое давление влияет на структуру мозга и провоцирует деменцию

Люди, которым поставили диагноз "высокое кровяное давление" в возрасте 35 – 44 лет, имели меньший размер мозга и большую вероятность развития деменции в будущем. Новое исследование показывает, что контроль и профилактические меры гипертонии могут предотвратить нейродегенеративные процессы.

Исследование проводили ученые из Австралии и Китая, используя данные участников британского биобанка – обширной базы данных, которая содержит подробную анонимную информацию о здоровье около полумиллиона человек.

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Коротко о гипертонической болезни

Гипертония очень распространена среди людей среднего возраста 45 – 64 года. Однако, повышенное артериальное давление в раннем возрасте становится все более распространенным.

Сейчас связь между гипертонией, здоровьем мозга и деменцией в более позднем возрасте – полностью не установлена, и теперь ученые установили, как возраст начала гипертонии может повлиять на эту связь.

Детали исследования

Чтобы определить изменения в мозге, исследователи сравнили МРТ мозга между двумя большими группами взрослых в базе данных:

11 399 людей с высоким артериальным давлением, диагностированным в разном возрасте (моложе 35 лет; 35 – 44 года; и 45 – 54 года),

и 11 399 участников, у которых не было высокого кровяного давления.

Участники вошли в банк данных в период с 2006 по 2010 год, а в период с 2014 по 2019 год у них было МРТ головного мозга.

Какие выводы удалось сделать

В каждой диагностической возрастной категории общий объем мозга был меньше у людей с диагнозом "высокое кровяное давление", по сравнению с участниками, у которых не было гипертонической болезни.

Гипертония, диагностированная до 35 лет, была связана с наибольшим сокращением объема мозга по сравнению с контрольной группой,

– подчеркнули исследователи.

Среди людей с нормальными показателями артериального давления на момент МРТ у тех, кому ранее был поставлен диагноз гипертония в возрасте меньше 35 лет, общий объем мозга был меньше в сравнении с людьми с нормальным артериальным давлением, у которых никогда не диагностировалась гипертония.

Корреляция рисков деменции

Риск деменции по любой причине был значительно выше (на 61%) у людей, у которых было диагностировано высокое кровяное давление в возрасте от 35 до 44 лет, по сравнению с участниками, у которых не было высокого кровяного давления.

Риск сосудистой деменции был на 45% выше у взрослых с диагнозом гипертония в возрасте от 45 – 54.

Кроме того, на 69% риски были выше у тех, кому поставлен диагноз в возрасте от 35 до 44 лет, по сравнению с участниками того же возраста без высокого кровяного давления.

Перспектива исследования

Ученые не обнаружили связь между возрастом на момент постановки диагноза "гипертония" и риском развития болезни Альцгеймера — типа деменции.

В дальнейшем ученые планируют изучить медицинские записи, чтобы определить, предшествовали ли появлению деменции другие заболевания с ранее установленной связью с риском деменции, в частности диабет, инсульт, у людей, у которых развилось высокое кровяное давление в молодом возрасте.