Если его не лечить, это увеличивает риск серьезных проблем, таких как сердечные приступы и инсульты. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения США.

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Артериальную гипертензию диагностируют в случае постоянного повышения уровня артериального давления (АД):

более 140 мм рт. ст. (систолическое АД);

более 90 мм рт. ст. (диастолическое АД).

"Показания артериального давления между 120 на 80 и 140 на 90 могут означать, что вы подвергаетесь риску развития высокого кровяного давления, если не предпримете меры, чтобы держать его под контролем", – говорится в сообщении.

Справка. Артериальное давление – это сила, с которой кровь давит на стенки артерий. Нормальным считают систолическое (верхнее) давление меньше 120 и диастолическое (нижнее) давление меньше 80 мм рт. ст.

Каковы последствия

Повышенное кровяное давление без надлежащего лечения может привести к:

инфаркту;

инсульту;

почечной или сердечной недостаточности;

ухудшению зрения и другим осложнениям.

Даже умеренное повышение АД связано с уменьшением ожидаемой продолжительности жизни.

Симптомы высокого давления

Специалисты Британского фонда сердца (BHF) утверждают, что высокое кровяное давление редко имеет заметные симптомы, хотя некоторые его признаки все же можно заметить. Одним из ключевых симптомов повышенного АД является нечеткое зрение.

Другие возможные симптомы включают:

кровотечение из носа;

удушье;

боль в груди;

головокружение;

головные боли.

Эксперты фонда отмечают, что эти симптомы нельзя игнорировать. Также они указывают на то, что многие люди с повышенным давлением могут чувствовать себя хорошо. Чтобы выявить проблему, взрослым следует регулярно проверять артериальное давление, несмотря на свои ощущения.