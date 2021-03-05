В 2020 году в Италии из-за пандемии зарегистрировали рекордно высокую смертность. Количество смертей была выше, чем в любой другой год после Второй мировой войны.

Италия одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран

Общее количество смертей в Италии в прошлом году составляет 746 146, это на 15,6% выше среднего показателя за период 2015-2019 годов. Соответствующие данные обнародовало итальянское статистическое бюро ISTAT.

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Если оценивать период с 21 февраля, когда в Италии зафиксировали вспышку COVID-19, и до конца года, то "чрезмерная смертность" была еще выше на 108 178, что на 21% больше, чем за тот же период последних 5 лет,

– говорится в сообщении.

Согласно данным Института здравоохранения Istituto Superiore di Sanita от коронавируса в 2020 году умерли 75 891 человек, что составляет около 70% от общей избыточной смертности.

Статистика смертности от COVID-19

Официально COVID-19 вызвал 10% смертей в Италии в прошлом году. Болезнь была причиной 14,5% всех смертей в северных регионах, где впервые была зарегистрирована вспышка в Италии. В центральных районах – 7% всех смертей, а в южных – 5%.

В этом году Италия продолжает регистрировать сотни смертей от COVID-19.

С 100 525 чрезмерных смертей в прошлом году – 76% от общего количества были среди людей старше 80 лет, а 20% – среди людей в возрасте от 65 до 79 лет.