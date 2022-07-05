Когда клещ присасывается к телу, он испускает небольшое количество слюны, обладающей обезболивающим эффектом, поэтому укус может быть незаметным. Из-за слюны клеща человек может заразиться разными инфекциями. Самые распространенные из них – клещевой энцефалит и болезнь Лайма (боррелиоз).

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Что делать, если нашли на себе клеща

Если клещ еще не присосался, то никакой опасности он не представляет, болезни передаются только при укусе. Чтобы он не нашел другого хозяина, его нужно убить. Раздавливать клеща опасно, лучше сжечь его спичкой или утопить.

Но если вы обнаружили одного клеща, могут быть и другие. Поэтому нужно провести тщательный осмотр, особенно внимательно ищите клещей на волосистой части головы, в ушах и возле них, под мышками, в районе талии и пупка между ногами и под коленями.

Если клещ присосался, его нужно вытащить как можно быстрее. Вы можете сделать это самостоятельно, а можете обратиться в ближайший травмпункт.

Как вытащить клеща

Возьмите тонкий пинцет, нить или специальную ручку-лассо для удаления клещей – это та самая нить, но более удобная. Захватите клеща поближе к коже и осторожно потяните вверх. Не крутите его, в противном случае часть хоботка может остаться внутри. Не используйте вазелин, керосин или лак для ногтей – они не помогут.



Как вытащить клеща / Фото CDC

Если вы видите, что достали не всего клеща, попробуйте извлечь остаток пинцетом. Если это не помогло, обратитесь в травмпункт. Сдавать клеща на анализ нет особого смысла: если клещ инфицирован, это еще не значит, что человек заразится, а если человек заболел, то симптомы обычно появляются раньше результатов теста.

Что делать после укуса клеща

После укуса в любом случае следует обратиться к инфекционисту. Даже если вы привиты от клещевого энцефалита, есть вероятность, что клещ передал вам другую инфекцию, например, боррелиоз. При подозрении этого заболевания врач может выписать профилактический прием специальных антибиотиков.