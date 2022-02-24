Как выжить во время войны: советы защиты дома, основы первой помощи

Россия начала наступление на Украину 24 канал собрал ключевые советы, как сохранить жизнь себе и родным во время военных действий.

Доноров призвали сдать кровь

Первое – вы можете помочь. Украинские больницы призвали доноров сдавать кровь. Это критически важно. Вот список медицинских учреждений, а также медицинских лабораторий, где это можно сделать.

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Кто может быть донором крови

Каждый здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет , который дал согласие дать кровь или плазму, и не имеет медицинских и социальных противопоказаний.

, который дал согласие дать кровь или плазму, и не имеет медицинских и социальных противопоказаний. За месяц до сдачи крови донор не должен болеть респираторными и вирусными заболеваниями.

Упражнение "54321" – чтобы успокоиться

Пересчитайте 5 красных предметов в комнате.

Коснитесь 4 вещей на выбор.

Попробуй услышать 3 звука вокруг;

Понюхайте 2 запаха;

Почувствуйте на вкус что-то одно.

Это помогает вернуться в реальность.

Забудьте о всем тактическом

Следующее и очень важное –. Паника только усугубляет ситуацию, вы не сможете принимать правильные решения, которые потенциально могут стоить вам жизни.

Тактические аптечка и рюкзак, штаны милитари или камуфляжный костюм – все это может навести военных на ошибочное мнение о вас. Поэтому лучше не брать с собой вещи, которые могут вызвать подозрение, будто вы военный.

А если вы пытаетесь выбраться из населённого пункта, в котором идут боевые действия, и носите с собой карту, лучше не делать на ней никаких пометок.

Как защититься в экстренной ситуации

Важно продумать план действий в разных ситуациях. Война всегда непредсказуема. Четкий план действий поможет не поддаваться панике.

Как поступать при пожаре?

В квартире необходимо иметь огнетушитель и запасы воды. Если вспыхнет штора, а у вас под рукой не будет воды, пожар распространится мгновенно.

Во время пожара в доме, когда путь к эвакуации отрезан, первое, что нужно сделать, это смочить полотенце и подложить в щель под дверью, чтобы дым не попадал в комнату, где вы находитесь. Многие гибнут не от огня, а от того, что задохнулись.

Сделайте спасательную лесенку, например, из простыней. Такой канат привязывается к батарее и выбрасывается из окна. Канат должен быть длинным (в зависимости от того, на каком этаже вы живете), он должен достигать земли. Первым должен спускаться кто-нибудь из взрослых, потом надо привязаться и спускать ребенка, человек внизу отвязывает, или ножом перерезает часть каната.

Как защититься от взрывов?

От взрыва могут сильно пострадать люди, которые находятся даже далеко от его эпицентра. Взрывная волна может разрушить оконные стекла в домах.

Скоч поможет удержать взрывную волну / Фото Pixabay

Поэтому нужно обычным скотчем заклеить раму по краям и все стекло. В таком случае от взрывной волны окно потрескается в виде "паутины", но не ранит людей.

Взрывы на улице. Чаще террористы закладывают взрывчатку возле каких-либо административных сооружений или в местах скопления людей, поэтому их следует обходить. Надо также обращать внимание на забытые подержанные автомобили, в них может быть заложена замаскированная взрывчатка.

Зона обстрела

Если город находится в зоне обстрелов, нужно держаться улицы, где здания вас прикрывают: если снаряд попадет в дом и разрушит его с одной стороны, до вас он не долетит.

В противном случае, на открытом пространстве снаряд может попасть в человека. Планируйте свой маршрут так, чтобы по дороге были убежища – подземные переходы или совокупность бетонных зданий, где можно спрятаться.

Что нужно иметь в доме

Дома или во временном убежище должны быть: еда, вода, тепло и коммуникации.

Еда должна быть питательной, длительного хранения и для приготовления которой не требуется много воды: консервы, соусы, соки, паста быстрого приготовления, крупы. Хлеб длительного хранения: хлебцы, лаваш. Энергетические батончики, орехи и семечки.

Водой нужно запастись из расчета три литра на человека в сутки. Может быть, что запасы закончатся, и тогда придется использовать неочищенную воду или ту, в чистоте которой вы сомневаетесь, тогда позаботьтесь, чтобы была возможность прокипятить ее. Воду храните в пластиковых бутылках и ведрах с крышками. Можно заморозить воду.

Позаботьтесь о теплой одежде: куртках и брюках, шапках, шарфах, одеялах. Могут понадобиться: спальные мешки, свечи, спички, парафиновые или газовые нагреватели.

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В условиях войны необходимость помогать себе и другим может возникать довольно часто. Поэтому базовые элементы аптечки нужно иметь не только в рюкзаке, но и в карманах.

Основное, что нужно иметь: жгут, бинт, антисептик, одноразовые перчатки.

Первая медицинская помощь

Важно! В случае войны, прежде всего, надо заботиться о себе, своей жизни, сначала оказывать помощь себе. Переходить в укрытие и ждать окончания огня противника. Домедицинскую помощь оказываем только тогда, когда место безопасно.

Перед тем как оказывать медицинскую помощь, обязательно убедитесь в собственной безопасности. После этого проверьте в сознании человек или нет: обратитесь к нему, прикоснитесь, если человек отреагировал, спросите нужна ему помощь. Если он не реагирует, нужно проверить, жив ли он. Достаточно послушать дыхание 10 секунд. Если человек дышит – он жив. Его нужно перевернуть на бок в стабильное боковое положение (чтобы он не захлебнулся своими жидкостями, а также чтобы корень языка не лег на дыхательные пути). Если за это время он дышит меньше двух раз, значит можно считать, что он не живой и что ему нужно оказывать помощь – делать сердечно-легочную реанимацию.

Как проводить непрямой массаж сердца

Делаем нажатия сверху вниз основанием ладони, примерно по середине грудной клетки.

Руки нужно взять в замок – это очень важно и нужно для того, чтобы не травмировать ребра.

Нажатия глубиной 5 – 6 сантиметров – примерно треть грудной клетки у человека.

Ритм нажатий должен быть от 100 до 120 раз в минуту, то есть достаточно быстро, то есть 2 раза в секунду.

И так жмем, пока не приедет скорая, или пока нам не принесут дефибриллятор, или пока человек не оживет. Или же пока место является безопасным.

Как делать непрямой массаж сердца / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Больше о первой помощи читайте в интервью с инструктором первой медицинской помощи здесь.

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