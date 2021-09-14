Вызывает беспокойство, – Кузин заявил о критическом коэффициенте случаев инфицирования

Главный врач Игорь Кузин говорит, что пока рано говорить о том, что в Украине уже началась третья волна коронавируса. Однако уже восьмую неделю подряд растет заболевание коронавирусом.

Об этом Кузин рассказал в интервью. Пока нагрузки на медицинскую систему контролируются.

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Один из показателей в украинских областях – критический

Реанимационные койки заняты на 23%, кровати с кислородом – на 15%, аппараты ИВЛ – на 8%.

Среди многих показателей, которые у нас используют в рамках адаптивного карантина, есть один, который вызывает наибольшее беспокойство, – коэффициент выявления случаев инфицирования. Сейчас он критический,

– сказал Кузин.

По требованиям ВОЗ и Европейского центра контроля и профилактики болезней, этот показатель надо удерживать на уровне 3%. Однако сейчас это могут делать только 3 региона, а большинство уже приблизились к отметке 5%.

Вероятнее всего, ситуация будет ухудшаться

Это означает, что в этих регионах, скорее всего, ситуация будет ухудшаться и нужно обеспечивать достаточно жесткий контроль за отслеживанием контактных случаев,

– заметил Кузин

Главный санврач отметил, что в Минздраве сейчас работают, чтобы количество тестов увеличили хотя бы на 25 – 30%. За последнюю неделю уровень ПЦР-тестирования вырос на почти 13 – 14%, тестов на антиген – на 17%.

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Пока количество коек для больных – достаточное

Переход до "оранжевого" уровня будет означать, что уже происходит полная нагрузка на систему здравоохранения. Пока что количество коек для больных коронавирусом – достаточное для госпитализации всех, кто в этом нуждается. Однако проблема может быть по-прежнему в другом – в неотработанных маршрутах пациента.

Поэтому мы обновили маршруты по всем областям и надеемся, что они будут работать. Через электронную систему здравоохранения видим госпитализации не в те больницы, и тогда выясняем причины,

– добавил главный санврач.

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Переход в "желтую" зону может произойти уже на этой неделе

Отметим, что по словам Игоря Кузина, переход Украины в "желтую" зону может произойти уже на этой неделе. Такое решение должна принять Государственная комиссия ТЭБ и ЧС. Накануне правительство приняло новые карантинные правила, в частности, относительно функционирования COVID-сертификатов.