Вызывает ли вакцина против COVID-19 бесплодие у женщин и импотенцию у мужчин

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что ни одна из вакцин против коронавируса не может стать причиной бесплодия у женщин или импотенции у мужчин – это мифы, имеющие научное опровержение!

Вакцины против COVID-19 не влияют на репродуктивное здоровье

В Минздраве отметили, что нет научных оснований полагать, что вакцинация влияет на репродуктивное здоровье. В частности, нет данных, что прививка может нарушать менструальный цикл.

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Этот миф мог возникнуть из-за того, что в условиях пандемии увеличивается уровень стресса, который частенько становится предпосылкой нарушений цикла,

– говорится в сообщении.

Вот четкие ответы Минздрава:

Вызывает ли бесплодие у женщин вакцина Pfizer?

Факт: В мире не зарегистрировано ни одного случая бесплодия, возникшего в результате вакцинации против COVID-19.

Можно ли делать прививку против коронавируса беременным?

Факт: Беременным рекомендовано вакцинироваться против COVID-19, особенно если они в группе риска по поводу осложнений вследствие болезни.

Могут ли вакцины против COVID-19 вызвать импотенцию?

Факт: Клинические испытания вакцин не показали ответной реакции на прививку. Сам вирус может вызвать эректильную дисфункцию. Поэтому иммунизация необходима, чтобы уберечься от осложнений.

Актуальная статистика вакцинации против COVID-19 в Украине.

! Вакцинация – это единственный эффективный способ преодоления пандемии COVID-19. Чтобы сформировать среди украинцев коллективный иммунитет к этому смертельному заболеванию, нужно вакцинировать не менее 70% взрослого населения.

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 26 октября, вакцинировали рекордное количество украинцев – более 291 тысячи.

С начала вакцинальной кампании привили 9 363 493 человека, из них одну дозу получили 9 363 491 человек, полностью иммунизированы т.е. получили две дозы – 7 138 082 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

В общей сложности провели 16 501 573 прививки.

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