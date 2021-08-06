Вызывает метастазы: назвали продукт, от которого нужно отказаться больным раком

Исследование показало, что пациентам с раком стоит ограничить употребление арахиса. В нем содержится белок, который способен привести к увеличению выработки цитокинов, которые вызывают метастазы.

Что такое метастазы

Метастазы – это распространение опухоли за пределы первоначальной локации, также это переход третьей стадии рака в четвертую, чаще всего неизлечимую.

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В большинстве случаев пациенты с опухолями умирают не собственно от рака, а именно от метастазов, распространенных на другие органы. Рак обладает способностью распространяться по телу, но существуют определенные факторы, которые могут ускорить этот процесс.

Арахис ускоряет рост раковых клеток

Известно, что пища может спровоцировать ускорение размножения раковых клеток. Именно поэтому больным раком рекомендуют избегать некоторых пищевых продуктов во время лечения. И к ним, в частности, относится арахис.

Исследователи из Университета Ливерпуля доказали, что частое употребление арахиса увеличивает риск развития метастазов. В арахисе содержится белок под названием агглютинин, связывающий углеводы.

Он быстро попадает в кровоток после употребления арахиса и взаимодействует с клетками стенок сосудов или эндотелием, что приводит к образованию молекул цитокинов. А цитокины под названием IL-6 и MCP-1 и являются хорошо известными факторами метастазирования рака.

Отметим, что во время пандемии в Украине больше людей умирают от коронавируса, чем от рака. Именно поэтому так важно вакцинироваться, чтобы защитить себя и других людей.