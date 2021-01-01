Ученые из США 10 лет проводили тщательное исследование, чтобы определить, действительно ли жестокие компьютерные игры могут стать причиной агрессивного поведения во взрослом возрасте.

Ученые изучали влияние известной игры GTA, на которой выросло уже не одно поколение. Работа "Взросление с Grand Theft Auto: 10-летнее исследование агрессивных видеоигр среди подростков" опубликовано в журнале Cyberpsychology.

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Во время исследования ученые использовали современный подход к анализу данных, который называется "человекоцентрированный подход". Дело в том, что во время традиционных исследований ученые используют подход, при котором рассматривают каждую переменную или характеристику, как связанную с другой переменной. К примеру, как физические упражнения связаны со снижением риска сердечных заболеваний. Это полезно при сравнении групп, но при подходе, который ориентируется на человека, комбинируются различные алгоритмы для различных переменных. Все для того, чтобы точно определить, как эти переменные сравниваются между людьми. Такой подход дает точное описание того, как переменные связаны с человеком.

Как ученые определяли влияние игр на детей

Во время этого исследования ученые учитывали неоднородность участников, группируя похожих людей со сходными характеристиками, которые одинаково меняются с течением времени.

Семьи участников приобщались к исследованию начиная с 2007 года. Рейтинги насилия в видеоиграх оценивали через Common Sense Media – эффективный рейтинговый орган для СМИ в США.

10-летних детей оценивали по разным поведенческим характеристикам, в частности: агрессия, депрессивные симптомы, симптомы тревоги и социальное поведение.

Интересно, что мальчики играли в более жестокие видеоигры, чем девочки. Согласно исследованию, группы любили 3 формы видеоигр:

насилие среди начинающих (4%), которое указывало на то, что люди играли в видеоигры с высоким уровнем насилия в раннем возрасте,

умеренное первоначальное насилие (23%), при котором жестокие видеоигры были умеренными в раннем возрасте,

группа с низким начальным насилием (73%).

Ученые сделали вывод, что подростки, которые в раннем возрасте играли в жестокие видеоигры, не проявляли больше агрессивного поведения во взрослой жизни чем те, которые в раннем возрасте играли в такие видеоигры с меньшим количеством часов.