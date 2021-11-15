Взаимную симпатию можно предсказать по синхронизации сердечных ритмов
Источник:Nature Human Behaviour
Известно, что "отражение" мимики и действий партнера может повысить вероятность развития взаимной симпатии. Но недавнее исследование показало, что влечение партнеров может усиливаться и ослабевать по мере того, как бессознательно синхронизируются их вегетативные реакции.
Притяжение двоих партнеров оказалось связано с синхронизацией частоты сердечных сокращений и кожной проводимости. Это обнаружили ученые из Лейденского университета в Нидерландах.
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Как проводилось исследование
Авторы работы пригласили 142 ранее незнакомых друг с другом гетеросексуальных мужчин и женщин в возрасте от 18 до 38 лет на "свидание вслепую" в рамках трех фестивалей — музыки, искусств и науки.
Во время четырехминутного разговора все участники носили мониторы сердечного ритма, устройства для измерения электрической активности кожи и приборы регистрации движений глаз. Они заходили в специальные кабинки, разделенные экраном, который опускался на несколько секунд в начале, давая возможность впервые увидеть партнера, и подымался снова, пока участники заполняли анкеты, оценивая привлекательность партнера.
Затем в течение двух минут добровольцы могли невербально взаимодействовать друг с другом, после чего шел двухминутный разговор. Под конец каждый должен был ответить, хочет ли он снова встретиться с этим человеком.
Результаты оказались неожиданными
- 17% пар изъявили желание пойти на второе свидание с партнером.
- У тех, кто выше других оценил привлекательность партнера и хотел продолжить общение, обнаружили синхронизацию физиологических сигналов — сердечного ритма и электрической активности кожи. При этом некоторые сигналы, такие как улыбка, смех и пристальный взгляд, не были связаны с влечением.
- Внешние сигналы демонстрируют только поверхностный уровень тяги, в то время как микросигналы, регистрируемые с помощью приборов, могут передавать информацию о более глубоком эмоциональном резонансе между людьми.