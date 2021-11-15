Взаимную симпатию можно предсказать по синхронизации сердечных ритмов

Известно, что "отражение" мимики и действий партнера может повысить вероятность развития взаимной симпатии. Но недавнее исследование показало, что влечение партнеров может усиливаться и ослабевать по мере того, как бессознательно синхронизируются их вегетативные реакции.

Притяжение двоих партнеров оказалось связано с синхронизацией частоты сердечных сокращений и кожной проводимости. Это обнаружили ученые из Лейденского университета в Нидерландах.

К теме Мужчины больше страдают после разрыва отношений, чем женщины: исследование

Как проводилось исследование

Авторы работы пригласили 142 ранее незнакомых друг с другом гетеросексуальных мужчин и женщин в возрасте от 18 до 38 лет на "свидание вслепую" в рамках трех фестивалей — музыки, искусств и науки.

Во время четырехминутного разговора все участники носили мониторы сердечного ритма, устройства для измерения электрической активности кожи и приборы регистрации движений глаз. Они заходили в специальные кабинки, разделенные экраном, который опускался на несколько секунд в начале, давая возможность впервые увидеть партнера, и подымался снова, пока участники заполняли анкеты, оценивая привлекательность партнера.

Затем в течение двух минут добровольцы могли невербально взаимодействовать друг с другом, после чего шел двухминутный разговор. Под конец каждый должен был ответить, хочет ли он снова встретиться с этим человеком.

Результаты оказались неожиданными