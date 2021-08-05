И взрослые, и дети: в Тернопольской области обнаружили более полсотни больных штаммом Дельта

5 августа 2021 , 20:12
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Источник:

24 канал

В Украине уже официально подтвердили почти 150 заболеваний штаммом коронавируса Дельта. В частности, 52 случая – в Тернополе. Среди больных есть мужчина в возрасте 82 года, а также 11-летний ребенок.

Институт в Киеве имеет специальное оборудование, чтобы выявлять индийский штамм. Там и посчитали больных Дельтой с Тернопольщины.

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В Тернопольском областном Центре общественного здоровья рассказали, что несколько недель отбирали образцы коронавируса от людей, тщательно их изучали, а сомнительные – отправляли в Киев.

Пробы были направлены в Центр общественного здоровья в Киев в референс-лабаратории – эти образцы нам подтвердили. Мы официально говорим, что штамм Дельта в области есть,
– сказала главная санитарный врач области Оксана Чайчук.

Что известно о больных Дельтой

Больше всего больных – в Тернополе. Из 52 случаев в городе зарегистрировано 19.

Большая часть – люди в возрасте до 50 лет. Только 11 человек имеют менее 30 лет,
– отметила врач Светлана Маципура.

Большинство больных накануне приехали из-за рубежа:

  • Россия;
  • Великобритания;
  • Польша;
  • Турция;
  • Кипр;
  • страны Индонезии.

Эпидемиологи заметили, что лишь небольшое количество больных находится в больнице. Большинство лечится амбулаторно.

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Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Автор: Тетяна Пасічник