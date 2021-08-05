И взрослые, и дети: в Тернопольской области обнаружили более полсотни больных штаммом Дельта
Источник:24 канал
В Украине уже официально подтвердили почти 150 заболеваний штаммом коронавируса Дельта. В частности, 52 случая – в Тернополе. Среди больных есть мужчина в возрасте 82 года, а также 11-летний ребенок.
Институт в Киеве имеет специальное оборудование, чтобы выявлять индийский штамм. Там и посчитали больных Дельтой с Тернопольщины.
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В Тернопольском областном Центре общественного здоровья рассказали, что несколько недель отбирали образцы коронавируса от людей, тщательно их изучали, а сомнительные – отправляли в Киев.
Пробы были направлены в Центр общественного здоровья в Киев в референс-лабаратории – эти образцы нам подтвердили. Мы официально говорим, что штамм Дельта в области есть,
– сказала главная санитарный врач области Оксана Чайчук.
Что известно о больных Дельтой
Больше всего больных – в Тернополе. Из 52 случаев в городе зарегистрировано 19.
Большая часть – люди в возрасте до 50 лет. Только 11 человек имеют менее 30 лет,
– отметила врач Светлана Маципура.
Большинство больных накануне приехали из-за рубежа:
- Россия;
- Великобритания;
- Польша;
- Турция;
- Кипр;
- страны Индонезии.
Эпидемиологи заметили, что лишь небольшое количество больных находится в больнице. Большинство лечится амбулаторно.
В Тернополе вспышка штамма коронавируса Дельта: смотрите видео
Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала