Взрыв азота: чем это опасно и как уберечься от отравления

Оккупанты обстреляли цистерны с азотом в Луганской области – местных призывали оставаться дома и закрыть плотно окна. Так как азотная кислота опасна во время вдыхания, глотания и при попадании на кожу или слизистые.

Чем опасен азот

Что делать, если оказались рядом с опасными испарениями и как избежать отравления – ответила врач-интерн Анастасия Козеренко.

Внимание Аналогично применению биологического или химоружия – Арахамия об обстреле цистерн с азотом

Оксид азота является особенно токсичным мощным окислителем. В больших дозах может стать сильнейшим неорганическим ядом. Даже в маленьких концентрациях он раздражает дыхательные пути, в огромных концентрациях вызывает отек легких.

В случае подобного рода аварий в воздухе присутствует обычно оксид азота, который при комнатной температуре и давлении быстро окисляется до диоксида азота, реагируя с кислородом воздуха.

Последствия могут быть губительными: соединяясь в легких с водой, диоксид образует азотную кислоту, разрушающую ткани. Это приводит к хроническим заболеваниям легких.

Кроме того, при хроническом воздействии в низких концентрациях диоксид азота влияет на иммунную систему, снижая сопротивляемость организма заболеваниям, вызывая у людей генетические изменения.

Симптомами острого отравления будут:

синюшность кожи и ногтей,

головокружение,

сонливость,

учащенное сердцебиение,

тошнота и рвота,

диарея с примесями крови,

одышка,

шум в ушах.

Анастасия Козеренко “В то же время проблема в том, что пока нет четкой информации, что конкретно выделилось в воздух. Есть вариант, что рядом могли находиться салитра или поднимающийся вверх аммиак, от него нужно прятаться внизу. А вот диоксид азота тяжелее воздуха, соответственно он опускается вниз”.

Как действовать? Рекомендация – оставаться дома и закрыть плотно окна. В дальнейшем также нужно следовать указаниям местных властей.

Диоксид азота также раздражает кожу и слизистые. Может наблюдаться боль в глазах. При его вдыхании начинается кашель, дыхание у пострадавших затруднено даже при небольших концентрациях диоксида. Для отравления характерны головные боли, потливость, слабость, одышка, тошнота и рвота.

Оксид азота не имеет запаха, а диоксид, напротив, пахнет резко и неприятно, напоминает хлор.

При серьезных отравлениях у пострадавших отмечается помутнение сознания, а также посинение губ и ногтей, состояние, схожее с отравлением угарным газом. Это происходит потому, что и угарный газ, и оксиды азота, соединяясь с гемоглобином крови, способствуют образованию метгемоглобина, который в отличие от гемоглобина не может переносить кислород. Такое отравление может произойти только при очень высокой концентрации окислов азота или в закрытом помещении.

В тяжелых случаях могут наступить потеря сознания и судороги. Вдыхание оксида азота даже в концентрациях ниже пороговых может привести к отеку легких.

Испарения аммиака/азотсодержащих соединений

Аммиак также является токсичным веществом и при попадании в организм через дыхательные пути способен вызвать токсический отек легких и тяжелое поражение нервной системы.

Если интоксикация азотными соединениями произошла ингаляционным путем, например вследствие выброса азота в атмосферу, по возможности, нужно покинуть зону катастрофы или использовать противогаз, респиратор.

АММИАК(NH3) – что это? Это бесцветный газ с резким удушающим запахом (запах нашатырного спирта).

Аммиак легче воздуха, поэтому необходимо прятаться в подвале или на 1 этаж дома.

Хорошо растворяется в воде.





Признаки отравления азотсодержащими соединениями:

сильный кашель и удушье;

раздражение слизистых оболочек (жжение в носу и горле)

жжение в глазах, слезоточивость

покраснение кожи

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Что делать при отравлении азотсодержащими соединениями?

немедленно покиньте зону поражения

в случае невозможности – срочно переместитесь в подвал, укрытие или на первые этажи дома (так как аммиак легче воздуха)

защитите органы дыхания пока перемещаетесь – противогазом или ватно-марлевой повязкой, полотенцем или другой тканью, сложенной несколько раз, предварительно обильно смочив ее водой;

плотно закройте двери, окна и вентиляционные системы (нужно прекратить любую поставку загрязненного воздуха внутрь квартиры) возле дверей и окон в щели положите обильно смоченную водой ткань + включите увлажнители воздуха (если есть или включите душ на мелкое распыление и откройте дверь, чтобы максимально увлажнить воздух в помещении)

примите душ (волосы легко пропитываются запахом аммиака) или хотя бы обмойте кожу, глаза обычной водой и снимите одежду, в которой состоялся контакт с газом.

употребляйте большое количество обычной теплой воды или молока, можно (необязательно) употребить небольшое количество сорбентов (активированный уголь, энтеросгель, атоксил и т.д.)

Чего делать не нужно

Не стоит делать никаких примочек с растворами уксуса или лимонной кислоты, соды и т.д. или вдыхать испарения кислоты/соды – это может ухудшить состояние больного (вызвать аллергическую реакцию – спазм бронхов и удушье!)

Анастасия Козеренко "Очень часто в интернете можно увидеть рекомендацию "смачивать марлевые повязки раствором уксуса, лимонной кислоты, соды". Проблема в том, что человек в спешке не может смешать в правильном соответствии и концентрации соединения, чтобы сделать это безопасно для вдыхания. Потому я бы это не рекомендовала”

Также не следует употреблять внутрь соды/кислоты или пытаться вызвать рвоту.

В случае ухудшения самочувствия обязательно обратитесь за медицинской помощью!