Действие азотной кислоты

Российские оккупанты уже дважды попадали в цистерны с азотной кислотой, не исключено, что это может произойти снова. Азотная кислота – жидкость от бледно-желтого до красновато-коричневого цвета с неприятным запахом, выделяющим красно-коричневые пары. Обычно ее используют в производстве удобрений, а также ею чистят металлы.

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Чаще азотная кислота вызывает химические ожоги. Если кислота попадет в глаза – можно потерять зрение, а если проглотить – сильно отравиться. Также азотная кислота опасна при вдыхании, особенно для людей с астмой.

Симптомы отравления азотной кислотой

Тяжесть поражения зависит от времени вдыхания и концентрации кислоты в воздухе. При слабом отравлении у человека может быть;

кашель,

боль в груди,

одышка,

головокружение,

слабость.

В тяжелых случаях через несколько часов или дней после действия паров кислоты может развиться отек легких, который является смертельно опасным. Эксперты считают, что умереть от отека легких можно, если оказаться в облаке и дышать парами кислоты в течение нескольких минут.

Выздоровление после случайного контакта с азотной кислотой может занять несколько недель. Регулярное вдыхание паров азотной кислоты способно привести к хроническому бронхиту, а также к эрозии зубов, поскольку азотная кислота оседает на зубах и разрушает наружное покрытие эмали.

Что делать, если произошла утечка азотной кислоты

При случайном выбросе азотной кислоты угроза будет длиться недолго: во многом зависит от размера облака и погоды. Скорее всего, в течение суток-двух оно рассеется и опасности не будет.

При утечке азотной кислоты в первую очередь нужно как можно быстрее покинуть то место, на которое ветер несет облако паров. Если это невозможно, нужно попытаться смыть ее: промыть глаза, кожу, прополоскать рот. Это можно сделать водой или содовым раствором. Дыхательные пути нужно защитить маской, смоченной в воде или растворе соды, или респиратором.

Тем, кто находится на улице или в транспорте:

Закрыть нос и рот частями одежды, смоченными водой (при отсутствии воды – мочой), а также застегнуться на все пуговицы, обвязать шею шарфом, надеть перчатки или спрятать руки в рукава.

Двигаться перпендикулярно направлению ветра.

При перемещении по улицам избегать закрытых дворов, тупиков, узких улиц — двигаться по открытой местности.

Если невозможно покинуть зараженную местность – укрыться в жилых и производственных зданиях, лучше на верхних этажах.

Тем, кто находится в помещении:

По возможности подняться выше пятого этажа.

Закрыть входную дверь, окна, вентиляционные проемы, дополнительно уплотнить дверь мокрой простыней, а щели оконных проемов заклеить изнутри скотчем.

Защитить органы дыхания и глаза: закрыть нос и рот влажной ватно-марлевой повязкой, надеть противопылевые или очки для бассейна.

Не пользоваться открытым огнем – пары кислоты образуют взрывоопасную смесь.



Как защититься от азотной кислоты / Инфографика ДСНС