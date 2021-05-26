Взвешенное ослабление карантина имеет смысл, – Ганиченко

В Кабинете Министров Украины 26 мая заговорили о смягчении карантина. Несмотря на то, что сейчас в Украине уменьшилась заболеваемость COVID-19, постепенное ослабление ограничений имеет смысл.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко заявил, что сейчас в Украине фиксируют самый низкий уровень госпитализаций больных коронавирусом с начала 2021 года. В то же время заболеваемость меньше чем в начале весенней волны COVID-19.

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По словам Ганиченка, когда в стране есть спад заболеваемости COVID-19, постепенное уменьшение карантина является оправданным. Как он заметил, Украине стоит возвращаться к привычной жизни и выходить из карантина, как это было в 2020 году после тотального локдауна.

Вот такое взвешенное ослабление карантина имеет смысл,

– подчеркнул он.

Смягчение карантина в сфере культуры и туризма

В Украине в течение суток 25 мая зафиксировали 3 395 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии болезнь подхватили 2 189 858 человек. Однако выздороветь смогли почти 2 миллиона украинцев.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что отдельные пункты постановления Кабмина будут действовать при условии отрицательного теста на COVID-19 или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации у посетителей или организаторов определенных мероприятий.

"Сейчас уже сформированы детальные предложения предметных изменений в постановлении. В ближайшее время рассчитываем на их рассмотрение", – подчеркнул министр.

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По словам Ткаченко, сферы культуры, туризма и гостеприимства подверглись едва ли не наибольшей потере во время карантина. Поэтому для них следует обеспечить хорошие условия работы.

Какие ограничения могут отменить

В Кабмине предлагают ослабить часть ограничений, которые сейчас действуют в желтой зоне карантина.

Говорится о расширении возможностей для проведения массовых культурных мероприятий, о разрешении на работу различных типов средств размещения, о снятии временных ограничений для заведений общественного питания.

Кроме того, в правительстве хотят разрешить пересечение границы иностранцам. Правда, там не уточнили, о каких именно странах идет речь.

Ганиченко рассказал об ослаблении карантина: смотрите видео