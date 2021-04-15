Не новина, що фастфуд, жирна і солодка їжа шкідливі для здоров'я. Велика кількість досліджень свідчать про те, що вживання таких продуктів призводить до систематичних запалень і хвороб.

У новій статті вчені з Нідерландів довели зв'язок переробленої, жирної і солодкої їжі з групами бактерій, що викликають запальну реакцію.

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Деталі дослідження

У дослідженні взяли участь 1 425 людей, близько 550 з них страждали або від запального захворювання кишківника, або від синдрому роздратованого кишківника, решта були здорові.

Вчені аналізували зразки їх калу і записи про харчові звички.

Результати аналізу

Перероблена їжа і їжа тваринного походження сприяли збільшенню кількості шкідливих бактерій і сигнальних шляхів синтезу ендотоксинів. А в кишківнику тих, хто харчувався рослинною їжею і рибою – навпаки – виявили багато організмів, що виділяють коротколанцюгові жирні кислоти, і сигнальних шляхів метаболізму поживних речовин.

Такий взаємозв'язок між дієтою і групами бактерій послідовно спостерігали серед всіх учасників дослідження.

Тож, вчені зробили висновок, що здорова їжа стимулює збільшення популяції протизапальних бактерій, які допомагають знизити або, принаймні, пом'якшити запальні процеси, властиві захворюванням кишківника.

Особлива перспектива цього дослідження полягає в каталогізації певних видів бактерій, що пов'язані зі специфічними харчовими продуктами.

Роль мікробіоти для здоров'я кишківника

Зокрема, вчені виявили зв'язок між великою кількістю Ruminococcus gnavus, Akkermansia muciniphila і протеобактерій з дієтою, багатою переробленим м'ясом, цукром і стравами швидкого харчування.

Ці бактерії виробляють ендотоксини і шкодять слизовій кишківника. Ерозія кишкового бар'єра особливо помітна у тих, чий раціон не містить волокон.

Запальні механізми, залежні від бактерій кишківника, можна мінімізувати обмеживши в раціоні певні продукти.

Щоб зменшити запальні процеси в організмі, слід відмовитись від:

продуктів тваринного походження;

цукру;

переробленої їжі;

міцного алкоголю.

І навпаки, можна стимулювати зростання доброчинних кишкових бактерій, які надають протизапальний ефект, вживаючи більше рослинної їжі, овочів, фруктів, горіхів, риби і нежирної молочної продукції.