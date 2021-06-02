Свіжі продукти можуть забруднюватися різними способами, але дотримання простих кроків від FDA (Управління з продовольства і медикаментів США) може допомогти захистити вас та вашу сім’ю від харчових захворювань.
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У FDA повідомили, що, за оцінками федеральних служб охорони здоров’я, майже 48 мільйонів людей щороку хворіють через їжу, заражену шкідливими мікробами.
Так, більшість людей знають, що з продуктами тваринного походження потрібно поводитися обережно, щоб запобігти хворобам. Однак велика кількість спалахів хвороб спричинені зараженими фруктами та овочами, включаючи шпинат, диню, помідори та салат.
Фрукти і овочі можуть забруднюватися різними способами
Гленда Льюїс, експерт з харчових захворювань з Управління з контролю за продуктами та ліками, каже, що свіжі продукти можуть забруднюватися різними способами:
- під час фази вирощування продукція може бути забруднена тваринами, шкідливими речовинами в ґрунті або воді,
- через погану гігієну серед робітників – після збору врожаю воно проходить через багато рук, збільшуючи ризик забруднення,
- після придбання продуктів,
- під час приготування їжі,
- через неналежне зберігання тощо.
FDA пропонує дотримуватися цих рекомендацій:
- Завжди намагайтесь вибирати продукцію, яка не пошкоджена. Наприклад, якщо ви купляєте попередньо нарізані фрукти а овочі, зверніть увагу на їхні умови зберігання.
- Мийте руки протягом 20 секунд теплою водою з милом до і після приготування свіжих продуктів.
- Добре промийте в проточній воді продукти, "потріть" руками. Слід мити також і ті фрукти та овочі, які мають неїстівну шкірку (банан, авокадо тощо).
- Мийте продукти до того, як почнете чистити їх, щоб бруд та бактерії не переносились з ножа на фрукти чи овочі.
- Не потрібно використовувати мило чи будь-які миючі засоби. Фрукти та овочі можуть поглинати частинки миючого засобу.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Використовуйте овочеву щітку чи губку під час миття твердих продуктів, таких як дині та огірки.
- Сушіть продукти на чистій тканині або на паперовому рушнику, щоб ще більше зменшити кількість бактерій, які можуть бути присутніми.
- Видаліть найбільш зовнішні листя головки салату або капусти.⠀