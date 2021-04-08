Як один гормон змушує нас переїдати: відкрили механізм його дії
Вчені виявили, що гормон лептин керує харчовою поведінкою через дофамінову систему винагороди мозку. Завдяки відкриттю цього механізму можна розробити ефективне лікування ожиріння чи анорексії.
Источник:Elsevier
Гормон лептин виробляється клітинами жирової тканини. Він вважається сполучною ланкою між мозком і тілом, яка контролює енергетичний баланс і надає інформацію про стан метаболічних процесів.
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Попри те, що науковці досягнули значних успіхів у вивченні ролі лептину, багато речей залишаються незрозумілими. Зовсім нещодавно науковці з Утрехтського університету (Нідерланди) розкрили, як лептин регулює переїдання.
Лептин пригнічує відчуття голоду або знижує привабливість їжі, коли передає сигнали в ділянки мозку, які контролюють харчову поведінку через дофамінову систему винагороди. В цьому процесі беруть участь дофамінергічні нейрони вентральної тегментальної області, які передають сигнали до прилеглого ядра. Але більшість з них не містять рецепторів для лептину.
Хоча рецептори лептину присутні на деяких дофамінергічних нейронах, з'ясувалося, що вони також є і в гальмівних нейронах, які регулюють активність дофамін-вивільняючих,
– розповів автор роботи Роджен Адан.
Експерименти на моделях тварин показали, що деякі з цих гальмівних нейронів придушують пошук їжі в моменти голоду, а інші – в момент насичення.
Виявляється, лептин грає ключову роль в ланцюзі, що об'єднує середній мозок і лімбічну систему,
– додали автори дослідження.
За допомогою націлення на ці нейрони у подальших експериментах вчені протестують нові стратегії лікування ожиріння чи анорексії.
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