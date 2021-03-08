Центр з контролю та профілактики захворювань в США (CDC), який видає рекомендації щодо надзвичайних ситуацій і відповідає за протиепідемічні заходи, написав жартівливу статтю "Як підготуватись до зомбі-апокаліпсису". Але насправді це дуже слушні поради, які допоможуть у будь-якій надзвичайній ситуації.

Ці поради можна використовувати для підготовки до будь-якої надзвичайної ситуації. Тобто ними можна буде легше пережити землетрус, ураган, повінь та будь-яку катастрофу, навіть навалу зомбі.

До теми Як діяти під час землетрусу: покрокова інструкція

Зараз ви, можливо, смієтесь, але ви будете раді, що прочитали це. І навіть, можливо, ви дещо дізнаєтесь про те, як бути готовим до справжньої надзвичайної ситуації,

– йдеться в повідомленні.

Як підготуватись до будь-якої надзвичайної ситуації: речі першої потреби

Вода (4 літри на людину в день);

Їжа (запасіться продуктами тривалого зберігання, які ви їсте регулярно);

Ліки (враховуючи рецептурні й безрецептурні ліки);

Інструменти й витратні матеріали (канцелярський ніж, ізоляційна стрічка, радіо на батарейках тощо);

Санітарія та гігієна (побутовий відбілювач, мило, рушники тощо);

Одяг та постільна білизна (комплекти для кожного члена сім'ї та ковдри);

Важливі документи (водійські права, паспорт, свідоцтво про народження та їхні копії);

Набір для надання першої допомоги (якщо не враховувати те, що вам кінець, якщо вас вкусить зомбі, ви можете використовувати ці приналежності для лікування основних порізів і ран, які можуть виникнути під час торнадо або урагану).

Складіть чіткий план дій

Після того, як ви зібрали свій аварійний комплект, обговоріть із сім'єю або друзями план дій на випадок надзвичайної ситуації. До прикладу, куди ви б пішли й кому б зателефонували, якби зомбі почали з'являтися за вашими дверима.

І не забувайте – ви можете реалізувати цей план в разі евакуації, повені, землетрусу або в іншій надзвичайній ситуації.