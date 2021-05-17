Результаты анализа

Риск ишемической болезни сердца и инсульта среди людей, работающих сверхурочно, то есть более 55 часов в неделю, значительно выше, по сравнению с людьми, работающими по стандартному графику – 35 – 40 часов в неделю.

К теме Лучше добавок: простой способ сохранить здоровье сердца

Обратите внимание! В 2016 году 745 тысяч человек умерли от инсульта и сердечных заболеваний, связанных с длительным рабочим днем. Это почти на 30% больше, чем в 2000 году.

Таким образом, за 16 лет, смертность от инсультов среди работников, злоупотреблявших переработками, выросла на 19%, а от сердечных заболеваний – на 42%.

У мужчин более высокие риски инсульта

Исследование показало, что большинство жертв (72%) были мужчины. Часто смерть наступала гораздо позже, иногда спустя десятилетия после долговременной работы.

Никакая работа не стоит риска инсульта или сердечного приступа,

– подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

ВОЗ отмечает, что пандемия коронавирус только усугубила проблему с увеличением рабочего времени. Из-за того, что многие работники перешли на удаленный формат, граница между домом и офисом исчезла.