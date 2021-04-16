У більшості людей, які перехворіли на коронавірус, рівень антитіл впав через 4 – 5 місяців після одужання, причому у деяких людей рівень антитіл взагалі не могли визначити. Були й такі, хто перехворів COVID-19, але імунна реакція не сформувалась.

Деталі дослідження

У період з квітня по червень 2020 року під час першої хвилі пандемії близько 5300 жителів Бонна пройшли тестування на антитіла до SARS-CoV-2. Якщо початкові результати були позитивними, вчені знову підтверджували результат повторним тестуванням, щоб виключити наявність антитіл до інших коронавірусів, які є причинами застуд.

До теми ВООЗ: світ наближається до найвищого рівня поширення COVID-19

Чи сформувався достатній рівень антитіл

У підсумку лише у третини пацієнтів (22 учасників) виявили специфічні нейтралізуючі SARS-CoV-2 антитіла.

Більшість з учасників повідомили, що COVID-19 протікав в легкій або безсимптомній формі. Потім вони пройшли повторне тестування через 4 – 5 місяців.

У більшості добровольців рівень антитіл значно знизився. У 4 учасників вчені взагалі не змогли визначити наявність захисних антитіл.

Зверніть увагу! У деяких пацієнтів, які повідомили про перенесений COVID-19, вчені не змогли визначити наявність антитіл навіть на початковому етапі тестування. Ймовірно, ці пацієнти або мали псевдопозитивний тест на COVID-19, або дійсно дуже швидко втратили імунітет до вірусу.

Попри те, що нові дані доводять швидке зникнення антитіл після COVID-19, висновки все одно поки не дозволяють зрозуміти, якою мірою це впливає на імунну відповідь.

Імунітет – це не лише антитіла

Зменшення кількості антитіл відбувається відносно швидко, але імунна система має і інші інструменти для боротьби,

– пояснив автор роботи Ахмад Азіз.

Наприклад, попередні дослідження показали, що клітинний імунітет може зберігатися навіть на тлі зниження загального рівня антитіл.

Крім того, стійкість імунітету може залежати від тяжкості перенесеної інфекції, конкретного варіанту вірусу і інших чинників.

Вчені продовжать дослідження. Водночас вони уже зробили висновок, що без вакцинації поки важко досягти стійкого імунітету до SARS-CoV-2.