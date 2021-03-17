Європейська комісія 17 березня показала, як виглядатимуть паспорти вакцинації. Їх видаватимуть людям, які зробили щеплення проти коронавірусу, а також тим, хто перехворів чи отримав негативний тест.

Паспорт буде в паперовому та електронному вигляді. Обидва варіанти – ідентичні.

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Які особливості матиме COVID-паспорт

Паспорти будуть англійською та мовою країни, яка його видала.

Документи повинні містити штрихкод, дату і місце вакцинації, а також тип препарату.

Сам паспорт, зважаючи на фото, матиме 1 сторінку.

Зверніть увагу! Паспорти видаватимуть тільки тим, хто щепився затвердженими в ЄС вакцинами. Тобто Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Janssen (Johnson & Johnson).

Які привілеї даватимуть документи

Насамперед мовиться про вільні подорожі. Однак в ЄС наголосили, що уряди країн самі вирішуватимуть, які обмеження вони готові зняти для власників сертифікатів.

Зауважимо, в ЄС планували запровадити паспорти до літа 2021 року, хоча ще в березні Всесвітня організація охорони здоров'я виступала проти цього.

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