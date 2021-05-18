Частота вроджених вад серця достатньо висока. Про це в інтерв'ю журналістам 24 каналу розповів швейцарський серцево-судинний хірург, професор, головний лікар відділення кардіохірургії в Університетській клініці Цюриха та за сумісництвом лікар клініки Хірсланден (Цюрих) Пауль Фогт.
До теми Як уникнути серцево-судинних хвороб: поради провідного кардіохірурга
Пауль Фогт
“Якщо брати у сукупності всі вади розвитку, то дефекти серця складають десь 30%. Більшість вроджених вад серця з'являються на 3-8 тижні ембріонального розвитку. Їх можна діагностувати ще до народження дитини під час пренатального скринінгу".
Він зауважив, що деякі патології розвиваються і на 2 – 3 місяці життя. Загалом існує понад 35 основних видів вроджених вад, більшість з яких зустрічаються вкрай рідко.
Найпоширеніші вроджені хвороби серця:
- Дефект міжпередсердної перегородки,
- дефект міжшлуночкової перегородки,
- відкрита артеріальна протока,
- коарктація аорти,
- тетрада Фалло.
Лікар додав, що існують ще й набуті вади серця, які можуть розвинутися в будь-якому віці.