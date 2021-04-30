На ці питання відповіла в інтерв'ю 24 каналу інфекціоністка Леся Радковська. За її словами, точної відповіді наука наразі немає.

Детально Підпільна вакцинація, загроза 4 хвилі і безкінечна мутація COVID-19: інтерв'ю з інфекціоністкою

Зокрема, якби виявили, що саме провокує цей імунітет, це "вже б активно застосовували у профілактиці та лікуванні".

Зараз чогось специфічного немає, просто деякі люди мають схильність, а деякі – не мають. Думаю, це пов'язано з тим, що дехто хворіє часто респіраторними захворюваннями, а є ті, які не хворіють,

– зауважила Леся Радковська.

Зверніть увагу! Хворіють на коронавірус спортсмени, ті, хто ведуть здоровий спосіб життя і ті, хто не ведуть, дорослі і малі. Немає такого, щоб виокремити групу нечутливого населення.

Леся Радковська – інфекціоністка “Є випадки у сім'ях, де усі контактують, а одна-дві людини просто не хворіють. ПЛР-тести у них – негативні, на антитіла не дуже дивимось, бо вони можуть бути хибно позитивні чи хибно негативні”.

Крім того, за словами лікарки, багато залежить від того, як ПЛР набирають, бо я часто бачила, як блогерам неправильно роблять забір, тому тест не може бути позитивним.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу